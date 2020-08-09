Перевозчики просят субсидии на отсрочку платежей за автобусы

Как стало известно "РГ", Российский автотранспортный союз готовит письмо на имя председателя правительства с просьбой о субсидиях пассажирским перевозчикам. Союз указывает, что поручение президента о выделении 5,8 млрд рублей дополнительной господдержки сектора не выполнено.

Деньги нужны для возмещения потерь в доходах российских лизинговых организаций, которые согласятся перенести сроки платежей по договорам лизинга автобусов, троллейбусов и трамваев за период с 1 июля по 31 декабря 2020 года. Спрос на поездки упал, и платить по долгам перевозчикам стало нечем. Без переноса лизинговых платежей часть транспорта будет изъята, предупреждает вице-президент Российского автотранспортного союза Валерий Алексеев.

В июне минтранс разработал проект постановления правительства о выделении субсидий в отношении договоров лизинга, заключенных до 31 марта, когда после введения карантинных ограничений объем пассажирских перевозок резко упал. Однако субсидии заблокировал минфин, который указал, что организации общественного транспорта относятся к предметам ведения регионов и муниципалитетов, а потому и компенсировать потери лизинговым компаниям нужно за счет региональных бюджетов. "Вопрос предоставления государственной финансовой поддержки лизинговым организациям необходимо в первую очередь рассматривать в рамках уже предусмотренных мер поддержки", - подтвердили "РГ" позицию министерства в пресс-службе.

Между тем все остальные виды транспорта получили дополнительные субсидии. Авиакомпаниям и аэропортам в совокупности выделено 34,3 млрд рублей, судоходным компаниям - 0,3 млрд рублей, железным дорогам - 3,2 млрд рублей.

Вполне понятно, что свою часть хотят получить и автоперевозчики, тем более что регионы оказывать им помощь пока не спешат. В начале августа субъектам было перечислено 100 млрд рублей в качестве уже второго транша из предусмотренных 300 млрд рублей господдержки. До автоперевозчиков эти средства не дошли, говорит Алексеев. К тому же помимо городского транспорта есть и междугородние перевозки, которые вообще выпадают из поля зрения.

Серьезные проблемы в секторе общественного транспорта были и до пандемии, в частности, это устаревающий автопарк, говорит руководитель отдела комплексного развития транспорта НИИ автомобильного транспорта Татьяна Михеева. Необходимость господдержки транспорта общего пользования, по ее мнению, очевидна. "Почему-то, когда речь идет о строительстве дорог за счет федеральных средств, вопросов ни у кого не возникает. Общественный транспорт - это такой же общегосударственный приоритет", - заключает эксперт.

Предполагалось, что субсидии должен был предоставлять минтранс единовременно на основании соглашений с транспортными организациями. Главное требование - перенос сроков уплаты лизинговых платежей. Деньги должны были быть выделены из резервного фонда правительства. Инициативу минтранса поддержал Российский союз промышленников и предпринимателей.