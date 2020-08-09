Первые избиратели на выборах в Беларуси проголосовали ровно в 08:00

Жители Минска проявляют активность при голосовании на выборах президента Беларуси. Первые посетители пришли на избирательные участки ровно в 08:00, передает ТАСС.

Представители участковых комиссий опечатали урны, заготовили бюллетени, а также маски и дезинфекторы для предотвращения угрозы распространения коронавируса. Наблюдатели также рассказали, что после каждого посетителя дезинфицируется шариковая ручка.

В воскресенье в Белоруссии открылось более 5,7 тысячи избирательных участков. 44 участка работают за рубежом.

На пост президента республики претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, домохозяйка Светлана Тихановская и председатель партии "Белорусская социал- демократическая Грамада" Сергей Черечень.