Новости

Аборигены не пропустят байкеров на их слет в Южной Дакоте 11:06
В Болгарии протестующие закидали яйцами здание правительства 11:04
ЦИК: Более 40% граждан Беларуси досрочно проголосовали на выборах президента 11:03
Одиннадцать человек погибли в результате пожара в доме в Чехии 10:52
Индия сократит импорт оружия 10:42
Первые избиратели на выборах в Беларуси проголосовали ровно в 08:00 10:28
Еще 803 пациента вылечились от коронавируса в Москве 09:15
В Бразилии три миллиона человек заразились COVID-19, 100 тысяч погибли 08:26
В Беларуси открылись участки для голосования на президентских выборах 08:17
Al Jazeera: Более 700 человек пострадали в ходе протестов в Бейруте 07:52
Олейник проиграл Льюису нокаутом на турнире UFC в Лас-Вегасе 07:34
В Индии семь человек погибли при пожаре в госпитале для больных COVID-19 07:21
В Китае пассажирский самолет потерял высоту и подал экстренный сигнал 06:53
Пентагон объяснил перегруппировку войск в Европе продвижением к России 06:33
В Якутии учредили День оленевода 06:16
Военные РФ и Турции провели патрулирование в сирийской провинции Эль-Хасака 05:51
Назван самый малочисленный народ России 05:28
Трамп раскритиковал крупнейшего спонсора Республиканской партии 05:01
У главы поселения в Приморье обнаружили COVID-19 04:37
Канада введет ответные пошлины на американские товары 04:34
WSJ узнала о переговорах Twitter и TikTok о возможном объединении 04:09
NYT: В США число случаев COVID-19 превысило пять миллионов 03:48
Силовики вернули под свой контроль центр Бейрута и ряд министерств 03:21
Трамп подписал указ о продлении выплат по безработице в обход конгресса 02:21
Российских автовладельцев предупредили о важных нововведениях 01:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как школы будут воспитывать детей по новым программам
Как школы будут воспитывать детей по новым программам
Минздрав предложил пересмотреть состав автомобильных аптечек
Минздрав предложил пересмотреть состав автомобильных аптечек
Как бесплатно списать безнадежные долги
Как бесплатно списать безнадежные долги
09.08.2020 10:28
Рубрика: В мире

Первые избиратели на выборах в Беларуси проголосовали ровно в 08:00

Жители Минска проявляют активность при голосовании на выборах президента Беларуси. Первые посетители пришли на избирательные участки ровно в 08:00, передает ТАСС.

В Беларуси открылись участки для голосования на президентских выборах

Представители участковых комиссий опечатали урны, заготовили бюллетени, а также маски и дезинфекторы для предотвращения угрозы распространения коронавируса. Наблюдатели также рассказали, что после каждого посетителя дезинфицируется шариковая ручка.

В воскресенье в Белоруссии открылось более 5,7 тысячи избирательных участков. 44 участка работают за рубежом.

На пост президента республики претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, домохозяйка Светлана Тихановская и председатель партии "Белорусская социал- демократическая Грамада" Сергей Черечень.

В мире экс-СССР Беларусь

Главное сегодня

ЦИК: Более 40% граждан Беларуси досрочно проголосовали на выборах президента
Российских автовладельцев предупредили о важных нововведениях
Пентагон объяснил перегруппировку войск в Европе продвижением к России
Назван самый малочисленный народ России
WSJ узнала о переговорах Twitter и TikTok о возможном объединении
Насколько эффективны системы видеонаблюдения
Британии грозит нехватка продовольствия из-за пандемии