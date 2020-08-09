Питерский клуб завоевал третий трофей подряд

Матчем за Суперкубок России между "Зенитом" и "Локомотивом" открылся сезон для команд Премьер-лиги. Сильнее в этой битве оказались питерцы (2:1). У победителей отличились Артем Дзюба и Магомед Оздоев, у москвичей - Ведран Чорлука.

Всего за месяц с небольшим зенитовцы завоевали три трофея. Команда Сергея Семака досрочно стала чемпионом страны, затем взяла Кубок, а теперь и Суперкубок. И ведь не сказать, что "сине-бело-голубые" не заслужили эти титулы. Наоборот, при всем уважении к остальным клубам равных питерцам в России сейчас нет.

Несмотря на сверхплотный календарь, "Зенит" с "Локомотивом" серьезно отнеслись к Суперкубку. Мотивация что у одних, что у других была бешеная. "Сине-бело-голубые" впервые в истории могли завоевать все три внутренних трофея по ходу одного сезона, а главный тренер "железнодорожников" Марко Николич был не прочь завоевать первый титул после своего назначения. Но у серба не получилось. Более того, на следующий день Николича и его футболистов ждало не менее серьезное испытание - встреча с болельщиками. Но об этом чуть позже.

По традиции главной ударной силой "Зенита" стал Дзюба, вышедший на поле с капитанской повязкой. Артем мог и не сыграть в этой встречей из-за травмы, однако в последний момент решил выйти на поле. К слову, в составе нынешнего клуба форвард завоевал уже седьмой трофей. А со "Спартаком" Дзюба за девять лет (2006-2015) ничего так и не выиграл.

- Безумно приятно, честно. Восхитительные эмоции. Тем более против нас был один из самых неудобных соперников - "Локомотив". Как обычно, не обошлось без приключений. По-другому мы, видимо, не умеем. Вместо того чтобы спокойно довести дело до победы, пропустили гол и получили нервную концовку. Но ничего. Главное - Суперкубок у нас. Трофеи не пахнут, - сказал Дзюба в эфире клубного телевидения "Зенита".

"Зенит" впервые в истории выиграл все три внутренних трофея за год: чемпионат, Кубок и Суперкубок

Более подробно на вопросы журналистов ответил рулевой питерской команды Сергей Семак. К слову, он завоевал уже четвертый трофей в качестве тренера.

Понравилась игра вашей команды?

Сергей Семак: Это был тяжелый матч. Естественно, свой отпечаток накладывает важность встречи. С точки зрения качества у нас были определенные помарки. Но мы заслужили победу, ребята проявили характер. Выигрывать всегда прекрасно.

Показалось, что "Зенит" эмоциональнее отмечал победу в Суперкубке, чем в Кубке. Почему?

Сергей Семак: Это был эмоциональный момент. Если в Кубке мы обязаны были одолеть "Химки" и данный фактор давил на нас, то сегодня накал был выше. Плюс "Зениту" противостоял принципиальный соперник. "Локомотив" обыгрывал нас раньше, победил в прошлом году в Суперкубке.

Оцените дебют звездного новичка "Зенита" Деяна Ловрена.

Сергей Семак: Он хорошо смотрелся. Не так просто начать играть в новом клубе, не проведя ни одного контрольного матча. Нужно понять требования, адаптироваться к партнерам. Деян - умный парень и показал свой высокий класс.

С капитанской повязкой вышел Дзюба. Это было ваше решение? Вице-капитаном теперь будет Оздоев?

Сергей Семак: Да, это было мое решение. Будет ли Артем капитаном на постоянной основе - посмотрим. Что касается Магомеда, то он давно в команде. Можно было отдать повязку Кержакову, но он был далеко. Для нас данный вопрос не имеет принципиального значения. Своим отношением к делу, голу, работе Оздоев заслужил быть капитаном.

Вы заменили Дзюбу, хотя обычно этого не делаете. Почему?

Сергей Семак: У него было небольшое повреждение. Он не был готов провести всю игру. Артем занимался индивидуально почти два дня, поэтому его физическое состояние не было оптимальным.

За "Локомотив" тревожно. Мало того, что команда пока так и не усилилась в летнее межсезонье, проиграла "Зениту", так еще и ей, очевидно, не дают покоя разногласия между болельщиками и руководством клуба.

На следующий день после матча за Суперкубок на домашней арене "красно-зеленых" состоялась встреча болельщиков и футболистов. Как и в прошлом году, вопросы в основном были адресованы в адрес генерального директора "Локомотива" Василия Кикнадзе. После выступления одного из фанатов, обвинившего руководство клуба в уходе Юрия Семина, Кикнадзе едва не увел игроков в раздевалку. Впрочем, в последний момент он передумал, но нормального диалога между сторонами так и не получилось. Как вся эта история отразится непосредственно на футболе - узнаем уже во вторник, когда "красно-зеленые" отправятся в Казань к "Рубину".

Шустрые армейцы

В первом матче нового сезона в российской Премьер-лиге "Химки" принимали ЦСКА. Армейцы уверенно победили (2:0) благодаря голам Константина Кучаева и Алана Дзагоева.

Важная деталь: в стартовом составе "красно-синих" впервые в XXI веке не было ни одного легионера. В последний раз подобное происходило в апреле 1999 года, когда Олег Долматов выпустил на выездную встречу с "Шинником" (0:0) 11 россиян. Что примечательно - в октябре 2000 года Павел Садырин начал гостевой поединок с "Ураланом" (5:1) с 10 россиянами и Дмитрием Хомухой, который при наличии паспорта РФ представлял сборную Туркмении.

Возвращаясь к противостоянию с "Химками", отметим, что ЦСКА решил все вопросы по исходу матча уже в первом тайме. Поведя 2:0 к перерыву, во второй половине армейцы контролировали ситуацию и обязаны были забивать третий. Отличиться мог новичок команды Адольфо Гайч, за которого "красно-синие" заплатили аргентинскому "Сан-Лоренсо" 8,5 миллиона долларов.

- Такого форварда у нас не было. Он хорошо играет спиной к воротам. Быстро действует в атаке, агрессивен в чужой штрафной. Поможет и в обороне, и в нападении на стандартах, что важно для нашего чемпионата, - считает главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко. - Конечно, покупая футболиста за большие деньги, мы рассчитываем на него как на игрока основы. Его качества нам подходят.

Победу в стартовом туре одержал еще один участник Лиги Европы от России "Ростов". Команда Валерия Карпина прервала шестиматчевую безвыигрышную серию в чемпионате, одолев на выезде "Тамбов" (1:0).

Несмотря на три очка, Карпин остался недоволен действиями своих футболистов. "В обороне сыграли нормально, но в атаке надо прибавлять. Был небольшой предстартовый мандраж. Впереди не хватило правильного расположения, открываний. Плюс надо лучше использовать стандарты", - сказал Валерий Георгиевич в эфире телеканала "Матч Премьер".

Накануне в Премьер-лиге состоялось еще три матча: "Уфа" - "Краснодар", "Арсенал" - "Ахмат" и "Спартак" - "Сочи". Их результаты стали известны после подписания номера "РГ" в печать. Программа первого тура закроется в понедельник и вторник еще тремя играми: "Урал" - "Динамо", "Рубин" - "Локомотив" и "Ротор" - "Зенит".