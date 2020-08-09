С 1 июля 2020 года в России запрещена оптовая и розничная продажа обуви без маркировки. Однако спустя месяц работы новых правил правительство сделало исключение из них - из реестра обязательной маркировки выбыли ремесленные обувные изделия.

Большая часть продукции в ремесленном секторе производства приходится на малый бизнес, затраты на маркировку для этой категории предпринимателей оказались бы слишком высоки, отмечают в Российском союзе предпринимателей текстильной и легкой промышленности (Союзлегпром).

"Сама маркировка товаров содержит в себе дополнительные финансовые сложности, главная из них - это закупка считывающего QR-коды оборудования. По оценке Союзлегпрома, такая закупка обходится в 200-250 тыс. рублей на одну среднюю торговую точку.

К тому же одна из важных задач маркировки заключается в сокращении оборота контрафактной продукции, что не слишком соотносится с трудом ремесленников, которые, как правило, производят штучный товар.

Минпромторг подчеркивает, что расходы бизнеса для работы в системе маркировки максимально оптимизируются. К примеру, розничному магазину для этого понадобится усиленная квалифицированная электронная подпись и онлайн-касса, а также покупка 2D-сканера и оплата услуг оператора электронного документооборота. "В целях снижения издержек малого и среднего бизнеса оператором системы маркировки разработан сервис ЭДО-Lite, который позволяет работать с электронными документами, упрощает обмен данными о поставках маркированного товара и предоставляется бесплатно", - пояснили в минпром­торге.

Затраты на маркировку ремесленной обуви оказались бы слишком высоки

Размер инвестиций оптовых предприятий, производителей и импортеров зависит от объемов оборота товаров, масштабов автоматизации деятельности, уровня развития IT-систем. К примеру, стоимость принтеров для этикеток начинается от 8 тыс. рублей - для малого бизнеса, от 40 тыс. рублей - для среднего бизнеса и от 85 тыс. рублей - для крупного. Покупка сканера обойдется от 2 тыс. до 10 тыс. рублей. В списке необязательного оборудования аппликатор - устройство, предназначенное для наклеивания этикеток на экземпляр товара. Для малого и среднего бизнеса его стоимость начинается от 6 тыс. рублей. Для крупных импортеров покупка аппликатора составит около 30 тыс. рублей, для крупных производителей - 300 тыс. руб­лей.

Какие еще товары могут попасть в список немаркируемых, в министерстве не сообщают. Это становится понятно, как и в случае с обувью от ремесленников, только на практике.

С 1 января 2021 года маркировка товаров легкой промышленности станет обязательной.