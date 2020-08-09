"Поговорим о ситуации в нашей стране, в мире", - предложил Владимир Путин участникам совещания. Начал он с актуальной проблемы - недавнего взрыва в Бейруте.

- Вы знаете, какое трагическое событие произошло в Ливане, - обратился глава государства к собравшимся. - По моему поручению сформирована группировка сил МЧC, им приданы дополнительные силы Министерства здравоохранения России.

Владимир Путин отметил, что российские специалисты уже приступили к работе в ливанской столице. "Подумаем о том, что можно сделать еще для того, чтобы помочь людям в Ливане", - сказал он.

Президент, кроме того, предложил поговорить и о ситуации в мире в целом - однако с упором на положение дел на постсоветском пространстве. Речь о "наших ближайших соседях, наших союзниках", напомнил российский лидер.

Во многом у нас совпадают интересы и экономические, и политические, подчеркнул глава государства

- У нас во многом совпадают интересы - и экономические, и политические, - подчеркнул Путин. - Это, безусловно, является одним из наших внешнеполитических приоритетов.

Тем временем

Лидеры России и Беларуси обсудили развитие братских отношений двух стран

В минувшую пятницу Владимир Путин поговорил по телефону со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Как сообщили в пресс-службе Кремля, обсуждались актуальные вопросы дальнейшего развития братских российско-белорусских отношений. Путин подчеркнул, что российская сторона заинтересована в сохранении в Беларуси стабильной внутриполитической ситуации и проведении президентских выборов в спокойной обстановке. Также Путин и Лукашенко обменялись мнениями в связи с недавним задержанием на территории республики 33 российских граждан. "Выражена уверенность, что возникшая ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран", - говорится в сообщении.