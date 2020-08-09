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09.08.2020 18:58
Рубрика: Власть

Путин отменил ношение каракулевых шапок высшими офицерами ВС РФ

Текст: Татьяна Замахина
Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости

Каракулевые шапки для полковников и генералов Вооруженных Сил РФ заменят на меховые с золочением. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин.

Фото: Максим Кимерлинг/ТАСС
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Документ, подписанный главой государства, предписывает ношение каракулевых шапок высшим офицерским составом Федеральной службы охраны и войск Росгвардии.

"Шапка меховая установленного цвета с козырьком", согласно указу, теперь полагается высшим офицерам (на козырьках их шапок должно быть шитье 5-процентного золочения) и полковникам ВС РФ.

Власть Безопасность Армия Президент Канцелярия Правительство Минобороны

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