Путин отменил ношение каракулевых шапок высшими офицерами ВС РФ

Каракулевые шапки для полковников и генералов Вооруженных Сил РФ заменят на меховые с золочением. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин.

Документ, подписанный главой государства, предписывает ношение каракулевых шапок высшим офицерским составом Федеральной службы охраны и войск Росгвардии.

"Шапка меховая установленного цвета с козырьком", согласно указу, теперь полагается высшим офицерам (на козырьках их шапок должно быть шитье 5-процентного золочения) и полковникам ВС РФ.