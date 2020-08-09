Путин утвердил стратегию госполитики в отношении казачества до 2030 года

Казаков следует привлекать к решению государственных задач в интересах национальной безопасности. Это одна из целей Стратегии государственной политики РФ в отношении российского казачества, которую утвердил президент России Владимир Путин.

Документ рассчитан на 2021 - 2030 годы. Среди главных целей стратегии - консолидация российского казачества, сохранение и использование его наследия и культуры.

Власти, согласно стратегии, намерены привлекать казачество к несению государственной и иной службы - для этого необходимо сформировать эффективные механизмы. Приветствуется участие казаков в мероприятиях, направленных на укрепление обороны и безопасности страны, а также гражданского единства. Казаков будут также привлекать к мероприятиям в сфере профилактики экстремизма и для развития связей с соотечественниками за рубежом.

Кроме того, среди приоритетов обозначены участие российского казачества в решении государственных задач по защите населения и территорий от ЧС. В списке также мероприятия в области защиты окружающей среды.

Уточняется, что указ вступает в силу со дня его подписания. Правительству РФ поручено за три месяца утвердить перечень целевых показателей и план мероприятий для реализации стратегии.