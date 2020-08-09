Кто и что стоит за вторжением в подмосковный ТК "Три кита"

Впоследние дни СМИ облетела новость о том, что в один из крупнейших мебельных центров Европы "Три кита", расположенный в Одинцовском районе, ворвалась группа мужчин и выгнала часть сотрудников со своих рабочих мест. О том, что же там произошло, рассказал Александр Мордкович, гендиректор ООО "ЛаМакс" - компании, управляющей этим ТК.

Скажите, что это было?

Александр Мордкович: Около 15.00 31 июля охрана мне сообщила, что в ТК ворвалась группа спортивного вида молодых людей и потребовала освободить помещения. Они находились на 9-м этаже. Я поднялся туда в сопровождении двух сотрудников. Там были люди в масках. Одного из них я знаю как сотрудника ООО "Ларива", которое раньше управляло ТК "Три кита". Они показали решение арбитражного суда и сказали, что я отстранен от должности. Потом затолкали меня в мой кабинет и велели собирать вещи. Я хотел забрать печать, но оставил ее, когда заметил занесенную над моей головой монтировку. Это мне напомнило рейдерские захваты лихих 90-х, когда вооруженные люди врывались на предприятия и захватывали их.

Вы обратились в правоохранительные органы?

Александр Мордкович: Я сразу написал заявление в полицию. Через несколько дней опросили меня и наших бухгалтеров, эти женщины очень напуганы. ТК продолжает удерживаться "гостями". Я не могу туда попасть, моя карточка заблокирована. Что происходит внутри, можно только гадать. Комплекс работает, но большинство наших сотрудников, включая топ-менеджера, покинули рабочие места. Я не знаю, как работают кассы, кому сдается выручка: может быть, кто-то забирает ее наличными? Удивляет то, что правоохранительные органы как бы дистанцировались от происходящего.

Вы сказали, что пришедшие в ТК люди ссылались на решение арбитражного суда. Расскажите, что это был за процесс?

Александр Мордкович: Иск подал господин Сергей Зуев. Он потребовал признать незаконным мое назначение на должность гендиректора "ЛаМакса" в прошлом году. Якобы человек, который принимал решение в отношении меня, не имел таких полномочий. Арбитражный суд Московской области иск удовлетворил, хотя удивляет та скорость, с которой это было сделано. Ведь требовалось изучить множество серьезных документов. Я - законопослушный гражданин. Как только покажете мне вступившее в силу решение суда, я его исполню и передам все документы. Однако решение еще не вступило в законную силу, у нас есть время до 27 августа на апелляцию. Все можно и нужно делать в правовых рамках, и я не понимаю, зачем надо было устраивать весь этот цирк.

Действительно ли принятое судом решение подлежало немедленному исполнению?

Александр Мордкович: Нет, хотя та сторона дополнительно внесла на счет суда 100 тысяч рублей и просила об обращении решения к немедленному исполнению. Суд в этом отказал. Юристы, с которыми я общался, говорят, что решение по нашему делу вообще беспрецедентное. Но мы еще будем все изучать. Попросим специалистов из Санкт-Петербургского университета дать заключение. Важно узнать мнение независимых юристов, чтобы понимать, как действовать дальше.

ТК "Три кита" продолжает удерживаться "гостями"

В 2010-м Сергей Зуев был осужден к лишению свободы за контрабанду, в 2011-м был освобожден. Как вы считаете, подача им иска - это попытка вернуть себе активы?

Александр Мордкович: Я думаю, что предпринимается попытка вернуть управление комплексом компании "Ларива". Вот уже 12 лет собственником ТК "Три кита" является "ЛаМакс", а единственный учредитель "ЛаМакса" - Фонд "Монте Кристалло Фаундэйшен" из Лихтенштейна. Перед ним мы и отчитываемся. Зуев заявил, что является бенефициаром ТК, но я так и не увидел ни одного документа, который бы это подтвердил. В суде его представители выстроили целую цепочку, ссылаясь на какие-то доверенности еще 2000-х годов. По документам гендиректор по-прежнему я, но у меня нет возможности управлять ТК, нет печати. Я не знаю, что происходит в наших офисах. Может быть, там уже взломали сейфы? Я опасаюсь, что какая-то часть наших документов может пропасть.

В иске заявлено, что решение о назначении вас на должность гендиректора было нелегитимным. Что вы можете на это ответить?

Александр Мордкович: Когда мне предложили стать гендиректором, я тщательно изучил документацию. И увидел, что собственник не менялся на протяжении 12 лет. Для меня это было признаком стабильности работы предприятия. Я потому и согласился на назначение. Говорят, что господин, который меня назначал, не имел права этого делать. Но Фонд "Монте Кристалло Фаундэйшен" прислал мне документ, подтверждающий мои полномочия. Он также поручил мне провести анализ финансово-хозяйственной деятельности Общества за последние 5 лет, попросил выяснить подробности некоторых сделок. Возможно, это тоже сыграло свою роль.

На вас пытались оказать давление?

Александр Мордкович: Когда я только приступил к исполнению своих обязанностей, начались определенные проблемы. Мне звонили по местному телефону и угрожали: "У нас имеются большие связи в правоохранительных органах, мы оплатим заказ, и скоро тебя сделают членом ОПГ со всеми вытекающими последствиями". Несколько раз повторили фразу "система тебя порвет". Пока угрозы поступали по телефону, я на них внимания особо не обращал. Но 16 ноября 2019 года ко мне около моего дома вечером подошли двое мужчин. Они были в медицинских масках, хотя тогда еще коронавируса не было. Стали угрожать расправой, причем не физической даже, говорили, что за ними стоят мощные силовые структуры, мол, зря ты в это дело полез вообще, мы тебя посадим и т.д. Я написал тогда заявление на имя Генпрокурора. Потом мне сообщили, что заявление переправлено в прокуратуру Московской области, затем меня опросил оперуполномоченный. Он сказал, что отправит меня к участковому, но, наверное, забыл это сделать.

Вы считаете, что последние события и события осени 2019 года - это звенья одной цепи?

Александр Мордкович: У меня есть основания так думать. Если проследить последовательность различных событий, то можно прийти к мысли о том, что происходящее направлено на то, чтобы лишить собственника, то есть Фонд, возможности управлять своим имуществом. Может быть, угрожавшие мне люди были правы и за ними стоит кто-то в силовых структурах. А может быть, и нет. Но только представьте себе, что было бы, захвати некие люди ТК в центре Москвы! А здесь - всего 1 километр от МКАД, и все почему-то по-другому.

На ваш взгляд, что необходимо сделать, чтобы подобные события больше не происходили?

Александр Мордкович: Знаете, наше законодательство на данный момент почти совершенно в этом отношении, просто нужно усилить контроль за его исполнением. Вот если решение суда всегда будет исполняться в соответствии с тем, как это предусмотрено законом, все будет в порядке. У нас отличная система, введен электронный документооборот, нельзя ничего спрятать. Проблема только с исполнением.

Вы будете обжаловать решение суда? И что сделаете в случае проигрыша?

Александр Мордкович: Безусловно, будем обжаловать. И я выполню любое решение суда.