Заметили? Ни один художественный руководитель московского театра, назначенный в последнее время, не смог приступить к своим обязанностям спокойно и без скандалов? Причем у меня лично нет в этом смысле вопросов ни к министерству культуры, ни к Департаменту культуры: назначаются люди, которые вполне себе могут руководить.

Но дальше происходит нечто невероятное: худрук почему-то должен сдать экзамен актерам. Не творческий (что было бы хоть в какой-то мере понятно), а какой-то неясный - должен понравиться. Причем сразу. Не понравился? Скандал!

Последний пример, который у всех на слуху: знаменитый (и очень хороший) актер написал письмо про то, как и чем ему не нравится новый худрук театра, после чего хлопнул дверью и ушел. Знаменитость публично не поддержал ни один актер театра. Более того: другие звезды сообщили интересующимся, что не согласны с его оценкой.

Но актера поддержали некоторые мои коллеги, а также некоторые зрители. Только эта история начала утихать - здравствуйте, пожалуйста, новая напасть. Пошли слухи, что один артист театра не хочет выходить на сцену с артисткой, которая поддержала худрука. И это, разумеется, характеризует атмосферу в театре как плохую. Вместо того чтобы поговорить с "виновником" придуманного скандала, берется интервью у актрисы, которая играет в том же спектакле, для того чтобы она сообщила, что ей не нравится то, что происходит в театре, где, к слову, она занята в одном спектакле. Такая незамысловатая травля худрука, который, замечу, не поставил ни одного спектакля.

Ни один худрук московского театра, назначенный в последнее время, не смог приступить к своим обязанностям спокойно и без скандалов

Дальше вдруг выясняется, что в другом, практически главном драматическом театре страны существует аж две группы актеров, которые борются за право руководить, ибо нынешний худрук им не нравится. Скандалами сопровождались приход Юрия Грымова в "Модерн" и Эдуарда Боякова во МХАТ.

Все актеры-борцы ратуют за одно: за сохранение неких традиций. Что во МХАТе (и в МХТ), что в "Модерне", что в "Современнике". И я, честно, понимаю и желание актеров, и даже желание некоторых своих коллег-журналистов, чтобы в "Современнике" было, как при Волчек, в "Ленкоме", как при Захарове, а в МХТ, как при Табакове. Не будет. Даже неохота обсуждать - почему.

Главную традицию русского репертуарного театра сформулировал великий поэт: "Быть живым. Живым и только". Вот и все. Память о тех, кто создавал театр - это да, важно. И здорово, что худрук "Современника" Виктор Рыжаков готовит спектакль об актерах, которые основали театр. Но любой худрук будет менять все: снимать старые спектакли, например, потому что они ему не нравятся; выстраивать иные отношения с труппой; приглашать новых актеров и, возможно, не замечать кого-то из труппы... Это нормально.

Русский репертуарный театр всегда строится на позиции главного режиссера, художественного руководителя. Дайте возможность ему все это проявить - а для этого нужен не один год - и тогда уж критикуйте. За результат.

Много достается в последнее время худруку МХАТа имени Горького Эдуарду Боякову - человеку, у которого есть абсолютно твердая позиция. Она может кому-то нравиться, кому-то - нет, это дела не меняет. Я видел два спектакля, выпущенных при новом худруке, один из которых мне не понравился категорически. И что? Театр обещает выпустить в этом году огромное количество премьер. Давайте посмотрим, а дальше - будем решать. Единственный вопрос, который делает ситуацию во МХАТе имени Горького уникальной: судьба Татьяны Васильевны Дорониной, которая была назначена президентом театра и...исчезла. Я убежден, что учредитель театра - Министерство культуры РФ - просто обязан выяснить судьбу Татьяны Васильевны и рассказать о ней нам, ее многолетним зрителям и поклонникам.

С какими скандалами занимал свое место Кирилл Серебренников! Создавалось ощущение, что прямо-таки весь Театр имени Гоголя ужас как не хочет видеть его во главе. И что? Несмотря на известные обстоятельства, Серебренников создал один из самых популярных коллективов в городе. Опять же, многим его эстетика не по душе. Ради бога! Но зритель в театр ходит аншлагово, а это, в конце концов, самое главное.

Борцы с новыми худруками любят повторять мантру: "Труппа не приняла нового руководителя". Вариант: "Приход нового руководителя расколол труппу". Давайте договоримся: худрук в театре - главный человек. Не нравится? Уходи. Хочешь, уходя, полить грязью новое руководство? Дело твоей совести. Но не мешай человеку работать. Если с годами выяснится, что театр не интересен зрителю, что заполняемость зала упала или что спектакли просто выпускаются крайне редко, - тогда другое дело. Но если человек только пришел - не мешайте ему.

Давайте дадим худрукам возможность проявить себя. И тогда уже будем судить

Театр, как известно, - это добровольная диктатура. По-другому он не строится. Посмотрите, что происходит сегодня в Театре имени Моссовета. Ощущение, что театр как бы замер, заморозился, потому что нет у него лидера.

Давайте оценивать новых худруков театров не потому, как они находят - не находят общий язык с кем-то из актеров (даже знаменитых), не потому, кого они увольняют, а кого приглашают, а по тому, какой они театр создают. Для того чтобы это понять, необходимо время.

Тому, кто только что возглавил театр, всегда трудно. Критиковать его за несоблюдение неких неясных традиций - легко. Но гадко. Давайте пожелаем новым худрукам удачи. И дадим им возможность проявить себя. И тогда уже будем судить.