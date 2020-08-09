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09.08.2020 23:30
Рубрика: Экономика

Езжай, гармонь!

Москва протестирует новый электробус
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 175(8229)
В столице начнется тестирование нового электробуса с "гармошкой". Как сообщил в субботу на встрече с коллективом "Мосгортранса" заммэра Максим Ликсутов, испытания машины могут занять от шести до семи месяцев.
Москва планирует создать самую крупную сеть электробусных маршрутов в мире. Фото: Сергей Михеев/РГ Москва планирует создать самую крупную сеть электробусных маршрутов в мире. Фото: Сергей Михеев/РГ
Москва планирует создать самую крупную сеть электробусных маршрутов в мире. Фото: Сергей Михеев/РГ

Основное отличие "гармошки" от обычного электробуса, который создали для Москвы заводы "ГАЗ" и "КамАЗ", - особо большая вместимость. Сколько пассажиров вместит опытный образец, пока не сообщается. За ориентир можно взять, пожалуй, "гармошку" E433, разработанную "Белкоммунмашем", где в общей сложности 135 мест. В простом электробусе - 85. Все обязательные элементы - навигация, климат-контроль, зарядки для гаджетов - должны быть сохранены в московской "электрогармошке".

Фото: Сергей Михеев/РГ
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По оценкам Ликсутова, "гармошка" поступит на тесты в течение года. Примерно полугодовая обкатка поможет понять, в каких доработках нуждается базовая модель. На серийный выпуск, скорее всего, выйдут в конце 2021 года. "В этом году мы получим около 1200 новых автобусов и почти 600 электробусов", - подчеркнул Ликсутов. Это сделает московский автобусный парк одним из самых молодых во всем мире. Вице-мэр подтвердил, что Москва постепенно отказывается от бензинового общественного транспорта в пользу экологичного электрического. Например, замена всех трамваев на "Витязи" должна завершиться в 2023 году. Принята соответствующая стратегия в Москве и по электробусам. Город нацелен на то, чтобы создать крупнейшую сеть электробусов в мире. Сейчас они курсируют по 34 маршрутам. С 2018 года перевезли более 43,5 млн пассажиров, преодолели свыше 17 млн км.

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