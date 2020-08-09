Трое полицейских задержаны в Москве за взяточничество

Сотрудники собственной безопасности столичной полиции задержали трех сотрудников отдела полиции на Арбате по обвинению в получении взятки.Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Как отметили в пресс-службе ГУ МВД по Москве, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий была установлена причастность трех сотрудников патрульно-постовой службы полиции ОМВД по району Арбат к получению незаконного денежного вознаграждения.

По данным столичного главка, арбатские полицейские требовали от гражданина взятку за непривлечение его к уголовной ответственности по основаниям не соответствующим действительности. То есть сотрудники ППС пытались получить взятку с гражданина за якобы совершенное преступление, которое он на самом деле не совершал. В каком именно "преступлении" сотрудники обвиняли гражданина не сообщается - но возможно, речь шла о незаконном обороте наркотиков либо грабеже или хулиганстве. Как отметили в столичном главке, капитан и два старших сержанта будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а их непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности. Дальнейшей судьбой задержанных полицейских займутся органы следствия и суд, которые решат вопрос о мере пресечения для стражей порядка.