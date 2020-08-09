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Рубрика: Общество

О родных защитниках

В Москве наградили победителей проекта "Многонациональная Победа"
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск № 175(8229)
В Москве наградили победителей проекта "Многонациональная Победа". В рамках проекта весной был проведен конкурс рассказов о межнациональной дружбе, взаимопомощи и героизме, проявленном во время Великой Отечественной войны. Почти из тысячи историй выбрали 75, которые вошли в альманах "Незабытые истории Победы".
Фото: Юлия Крымова/РГ
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"В конкурсе, который проходил с марта по июнь, приняли участие взрослые и дети. В общей сложности москвичи прислали 1022 истории о своих родных - участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла. Рассказы сопровождались архивными фотографиями, документами военных лет", - рассказал руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков. По его словам, все полученные от конкурсантов материалы будут переданы на вечное хранение в Мультимедийный музейный комплекс "Дорога памяти" Главного Храма Вооруженных сил России в Военно-патриотическом парке "Патриот" в Подмосковье.

В общей сложности москвичи прислали 1022 истории о своих близких, участниках войны и тружениках тыла

Выбрать победителей было трудно. Кто скажет, по каким критериям можно объективно оценить семейные истории? "В каждом рассказе звучит благодарность за то, что сегодня мы живем под мирным небом. Есть и главная нить, которая прослеживается во всех историях, - у предательства и трусости нет национальности, а Великая Победа ковалась любовью, взаимовыручкой многонационального братства советского народа", - сказала руководитель проекта Эмма Рождественская. 11-летняя Мария и 14-летний Сергей Паламарчук написали рассказ о своем прадедушке Евдокиме Алексеевиче Щепилове. В первые дни войны он ушел на фронт. Отважно защищал Ростов-на-Дону. "Бабушка по маминой линии нам все рассказала, и как было трудно жить во время войны, и как ждали возращения родных. Получился трогательный рассказ, но главное, мы теперь знаем о своем прадеде и гордимся им", - говорят ребята. Победителей конкурса приехал поздравить Герой России, заслуженный военный летчик РФ Сергей Липовой. По его словам, благодаря проекту молодые участники лучше узнали историю семьи: "То, что им рассказали их родные и близкие, они не нашли бы никогда в учебниках". Одновременно с проектом в соцсетях прошел народный марафон "Вспомним всех поименно", в котором приняли участие более 3,5 тысячи человек, опубликовавших фотографии времен Великой Отечественной войны из личных альбомов.

В регионах Общество История Филиалы РГ Столица ЦФО Москва 75 лет Великой Победы

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