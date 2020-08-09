В Москве наградили победителей проекта "Многонациональная Победа"

"В конкурсе, который проходил с марта по июнь, приняли участие взрослые и дети. В общей сложности москвичи прислали 1022 истории о своих родных - участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла. Рассказы сопровождались архивными фотографиями, документами военных лет", - рассказал руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков. По его словам, все полученные от конкурсантов материалы будут переданы на вечное хранение в Мультимедийный музейный комплекс "Дорога памяти" Главного Храма Вооруженных сил России в Военно-патриотическом парке "Патриот" в Подмосковье.
Выбрать победителей было трудно. Кто скажет, по каким критериям можно объективно оценить семейные истории? "В каждом рассказе звучит благодарность за то, что сегодня мы живем под мирным небом. Есть и главная нить, которая прослеживается во всех историях, - у предательства и трусости нет национальности, а Великая Победа ковалась любовью, взаимовыручкой многонационального братства советского народа", - сказала руководитель проекта Эмма Рождественская. 11-летняя Мария и 14-летний Сергей Паламарчук написали рассказ о своем прадедушке Евдокиме Алексеевиче Щепилове. В первые дни войны он ушел на фронт. Отважно защищал Ростов-на-Дону. "Бабушка по маминой линии нам все рассказала, и как было трудно жить во время войны, и как ждали возращения родных. Получился трогательный рассказ, но главное, мы теперь знаем о своем прадеде и гордимся им", - говорят ребята. Победителей конкурса приехал поздравить Герой России, заслуженный военный летчик РФ Сергей Липовой. По его словам, благодаря проекту молодые участники лучше узнали историю семьи: "То, что им рассказали их родные и близкие, они не нашли бы никогда в учебниках". Одновременно с проектом в соцсетях прошел народный марафон "Вспомним всех поименно", в котором приняли участие более 3,5 тысячи человек, опубликовавших фотографии времен Великой Отечественной войны из личных альбомов.