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09.08.2020 11:51
Рубрика: Общество

В Москве выявлено на треть меньше случаев коронавируса, чем месяц назад

Текст: Любовь Проценко

В Москве подтверждено 689 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Недельное число новых заболевших уже 6 недель ниже, чем в конце июня. Число заболевших за месяц на 29,9% меньше, чем месяц назад.

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Количество новых заболевших коронавирусом в Москве остается на низком уровне. Среди вновь выявленных случаев 51% - у людей в возрасте от 18 до 45 лет, 25% - от 46 до 65, 10,9% - от 66 до 79, еще 5,6% - старше 80 лет. Дети составляют 7,5%. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже взяты под меднаблюдение.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

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