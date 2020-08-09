Самый крупный цветной алмаз в истории России добыла АЛРОСА. Желто-коричневый кристалл размером с голубиное яйцо (236 карат) был обнаружен на севере Якутии на месторождении Эбелях.

Цветные алмазы - самые дорогие и редкие. На 10 тысяч добытых алмазов ювелирного качества встречается всего один цветной. А цветные камни крупного размера и того реже - приблизительно раз в год. Самые редкие и дорогие из них - розовые и голубые. Бриллианты, ограненные из таких кристаллов, могут стоить десятки миллионов долларов.

В 2017 году АЛРОСА добыла уникальный розовый алмаз весом 27,9 карата, из которого огранили самый крупный в истории России розовый бриллиант (14,8 карат). Этот камень может стать самым дорогим в истории российской огранки. Официальная его стоимость никогда не озвучивалась, но эксперты называли ориентировочную цену в 60 млн долларов.

Этот розовый алмаз был также добыт на Эбеляхе. Здесь же в 2017 году был найден и ярко-желтый кристалл весом 34,2 карата. Произведенный из него бриллиант АЛРОСА продала известному мировому ювелирному бренду Graff.

Желтые и коричневые бриллианты - самые распространенные из цветных. Однако такой крупный алмаз, какой добыт сейчас, - это по-настоящему уникальная находка. Специалисты компании проводят его оценку. Они примут решение, сделать ли из камня несколько бриллиантов или продать его в неограненном виде.

Такой алмаз будет востребован огранщиками любой страны, поскольку имеет потенциал для производства нескольких бриллиантов высокого качества, считает директор "Бриллиантов АЛРОСА" Павел Винихин.