Проверку видео, опубликованного в Telegram-канале Life Shot, начало УМВД Сахалинской области. На ролике видно как группа иностранных рабочих с помощью веревки и палки удерживает маленького медвежонка, пытаясь его задушить.

Эта сцена происходила на курильском острове Итуруп. Несколько человек окружили маленького медведя, зажав его у стены. Зверь пытался сопротивляться, вырывался и жалобно рычал, что, видимо, очень забавляло мучителей, потому что они весело переговаривались и громко смеялись. Свои действия попутно снимали на телефоны. Но кадры, попавшие в социальные сети, засняли очевидцы.

"Что они делают? Они его душат!" - возмущенно комментирует голос за кадром.

Судя по качеству записи, оператор находился на достаточном расстоянии от места съемки, поэтому не мог вмешаться и помочь медведю. Однако свидетели смогли оперативно отреагировать на происходящее и обратились в полицию, благодаря чему зверя удалось спасти.

"Медвежонок жив-здоров, отпущен, он серьезно не пострадал", - заявили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД.

"Его передали лесничим", - пишут в Telegram-канале.

Правоохранители зарегистрировали материал и начали разбирательство. Точно определили место, где мучили зверя. Это стройка в предгорье вулкана Баранского. Неподалеку отсюда находятся термальные источники. Установлены и личности рабочих, попавших на видео. В ходе проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела о жестоком обращении с животными (статья 245 УК РФ).