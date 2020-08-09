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Рубрика: Власть

В Якутии учредили День оленевода

Текст: Дина Непомнящая

Каждую первую субботу марта в Якутии будет отмечаться День оленевода. Соответствующий указ подписал глава республики Айсен Николаев 9 августа, в Международный день коренных народов Мира.

Профессиональный праздник для оленеводов существовал и раньше. В 1936 году его учредили Постановлением ЦИК ЯАССР. Однако со временем дата забылась, теперь ее решили восстановить.

В Якутии молодым оленеводам будут выплачивать по миллиону рублей

"Оленеводы  Якутии -  это настоящие труженики, которые изо дня в день в экстремальных климатических условиях работают во благо сохранения традиционного образа жизни, хозяйственной деятельности и культуры коренных малочисленных народов Севера", - отметил министр по развитию Арктики и делам народов Севера республики Владимир Черноградский.

Напомним, что с этого года в Якутии начали реализовывать программу "Молодой оленевод". Представители профессии в возрасте до 35 лет, проработавшие в отрасли не меньше четырех лет, могут получить миллион рублей на улучшение жилищных условий.

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