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09.08.2020 05:29

В Забайкалье учредили стипендию и премию им. Яременко для талантливых студентов

Текст: Дина Непомнящая
Стипендию в размере 12 тысяч рублей ежемесячно будут получать талантливые студенты из Забайкальского края. А в конце года жителей региона поощрят премиями в размере 100, 200 и 300 тысяч рублей.

Эти стипендия и премия будут носить имя ученого Юрия Яременко. Материальные поощрения учреждены постановлением правительства Забайкалья.

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Претендовать на стипендию имени Яременко смогут те, кто учится по направлениям "Экономика" и "Государственное и муниципальное управление". А вот премию получить смогут не только они, но и любой забайкалец, который внес весомый вклад в развитие края.

"Конкурсы на соискателей стипендий и премий будут проводиться министерствами экономического развития и образования, науки и молодежной политики региона. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов возглавит комиссию, которая будет определять лауреатов премии", - сообщили в пресс-службе правительства Забайкалья.

Справка "РГ"

Юрий Васильевич Яременко родился 8 августа 1935 года в Чите. Советский и российский ученый-экономист, академик РАН, крупнейший специалист в сфере межотраслевого моделирования и макроструктурного анализа. Был заместителем академика-секретаря Отделения экономики РАН, директором Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, советником по экономике Президента СССР, наставником первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова в ЦЭМИ АН СССР, в 80-е годы. Скончался 18 сентября 1996 года.

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