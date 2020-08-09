Под Пензой четыре человека сгорели в автомобиле

В воскресенье в полдень трагедия произошла на федеральной автомобильной дороге М-5 "Урал" в Спасском районе Пензенской области. Четыре человека погибли в ДТП.

Как сообщили в ГИБДД по Пензенской области, автомобиль "Нива" под управлением мужчины, 1995 года рождения, столкнулся с фурой с полуприцепом. В результате легковушка загорелась. Погибли водитель "Нивы", женщина и двое детей шести и двух лет. Водитель фуры после осмотра медиками был отпущен.

По данному факту проводится проверка.