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09.08.2020 18:27
Рубрика: Происшествия

Под Пензой четыре человека сгорели в автомобиле

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
Фото: Пресс-служба ГИБДД по Пензенской области Фото: Пресс-служба ГИБДД по Пензенской области
Фото: Пресс-служба ГИБДД по Пензенской области

В воскресенье в полдень трагедия произошла на федеральной автомобильной дороге М-5 "Урал" в Спасском районе Пензенской области. Четыре человека погибли в ДТП.

В Ростовской области три человека погибли в массовом ДТП

Как сообщили в ГИБДД по Пензенской области, автомобиль "Нива" под управлением мужчины, 1995 года рождения, столкнулся с фурой с полуприцепом. В результате легковушка загорелась. Погибли водитель "Нивы", женщина и двое детей шести и двух лет. Водитель фуры после осмотра медиками был отпущен.

По данному факту проводится проверка.

В регионах Происшествия ЧП Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область

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