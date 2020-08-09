В Зеленодольске на воду спущено первое прогулочно-экскурсионное судно на сжиженном газе "Чайка". Оно было заложено в феврале 2020 года и построено силами местного проектно-конструкторского бюро.

Вмещает "Чайка" 176 человек. Ее длина составляет 58,8 метра, ширина - 10,8 метра. Салон оборудован современными системами кондиционирования и отопления, есть "Аудиогид" на пяти языках и панорамный обзор. "Чайка" может проходить под низкими мостами, в том числе и под Кировской дамбой в Казани. Теплоход предназначен для экскурсионных и прогулочных рейсов по внутренним водным путям страны.

А вот двигатели работают на сжиженном природном газе (СПГ), что, по мнению разработчиков, снизит затраты на топливо на 30 процентов. Для использования сжиженного газа в качестве топлива на теплоходе установлены две криогенные емкости объемом по 6,7 кубических метра каждая.

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин отметил, что республика стала одним из первых регионов, где совместно с "Газпромом" ведется системная работа по расширению использования природного газа в качестве моторного топлива на различных видах транспорта.

- Для речных судов такое топливо определяется лучшими экологическими характеристиками, и при этом оно позволит снизить себестоимость пассажирских перевозок", - отметил он.

По словам гендиректора АО "Зеленодольский завод им. А.М. Горького" Александра Карпова, в планах правительства Татарстана - выпустить как минимум двадцать подобных судов. По его мнению, проект очень удачный и актуальный.

Однако использование подобных судов пока сдерживает инфраструктура - не хватает газозаполнительных станций. Сейчас для заправки будет использован криогенный передвижной автогазозаправщик, рассчитанный на перевозку 16 тонн топлива.

Судно будет передано в эксплуатацию для осуществления экскурсионных прогулок по маршруту "Казань - Свияжск".

Примечательно, что первым капитаном "Чайки" назначен экс-капитан "Арабеллы" Роман Лизалин. Именно его теплоход в 2011 году пришел на помощь тонущим людям с "Булгарии". Тогда удалось спасти 79 человек.