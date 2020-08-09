Новости

Наблюдатели на выборах в Беларуси не зафиксировали значимых нарушений 22:50
ГД: Белорусы поддержали Лукашенко в расчете на продолжение интеграции с РФ 22:38
Глава ЦИК Беларуси раскритиковала продление работы участков из-за очередей 21:16
Трое полицейских задержаны в Москве за взяточничество 21:08
Соболев забил "Сочи" и посвятил гол умершей матери 21:01
ЦИК: Лукашенко поддержали свыше 80% избирателей на участках в пяти регионах 20:57
Трамп покинул пресс-конференцию после неудобного вопроса 20:49
В Бейруте возобновились столкновения между демонстрантами и полицией 20:46
Экзитпол: Лукашенко побеждает на выборах президента Беларуси с 79,7% голосов 20:20
В Беларуси завершилось голосование на выборах президента 20:16
Кокорин не сыграет с "Сочи" из-за травмы 19:52
Суворовский музей покажет в Крыму уникальные экспонаты 19:38
Экс-игрок "Анжи" Виллиан объявил об уходе из "Челси" 19:25
ЦИК не будет продлевать время голосования в Беларуси из-за очередей 19:18
Кокорин остался вне заявки "Спартака" на матч с "Сочи" 19:15
Путин утвердил стратегию госполитики в отношении казачества до 2030 года 19:04
Путин отменил ношение каракулевых шапок высшими офицерами ВС РФ 18:58
В США уже больше пяти миллионов инфицированных коронавирусом 18:19
В Афганистане из тюрем выйдут 400 боевиков "Талибана" 18:09
На 101-м году жизни умерла актриса Франка Валери 18:05
На выборах президента Беларуси проголосовали более 75% избирателей 17:23
В Госдуме оценили подготовку в ЕС механизма против санкций США 16:32
В Петербурге на уроженца Чечни завели дело за избиение сотрудницы полиции 16:24
В Петербурге мать пришла в гости с трупом дочери в пакете 15:57
Около пяти тысяч человек устроили забег в центре Петербурга 15:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как школы будут воспитывать детей по новым программам
Как школы будут воспитывать детей по новым программам
Минздрав предложил пересмотреть состав автомобильных аптечек
Минздрав предложил пересмотреть состав автомобильных аптечек
Как бесплатно списать безнадежные долги
Как бесплатно списать безнадежные долги
09.08.2020 23:06
Рубрика: Экономика

"Чайка" на газе

В Зеленодольске спустили на воду первое пассажирское судно на "голубом топливе"
Текст: Олег Платонов (Зеленодольск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 175(8229)
В Зеленодольске на воду спущено первое прогулочно-экскурсионное судно на сжиженном газе "Чайка". Оно было заложено в феврале 2020 года и построено силами местного проектно-конструкторского бюро.
Вмещает "Чайка" 176 человек. Ее длина - 58,8 метра, ширина - 10,8 метра. Фото: Пресс-служба правительсва Республики Татарстан Вмещает "Чайка" 176 человек. Ее длина - 58,8 метра, ширина - 10,8 метра. Фото: Пресс-служба правительсва Республики Татарстан
Вмещает "Чайка" 176 человек. Ее длина - 58,8 метра, ширина - 10,8 метра. Фото: Пресс-служба правительсва Республики Татарстан

Вмещает "Чайка" 176 человек. Ее длина составляет 58,8 метра, ширина - 10,8 метра. Салон оборудован современными системами кондиционирования и отопления, есть "Аудиогид" на пяти языках и панорамный обзор. "Чайка" может проходить под низкими мостами, в том числе и под Кировской дамбой в Казани. Теплоход предназначен для экскурсионных и прогулочных рейсов по внутренним водным путям страны.

Фото: Bortnikau / Istockphoto
Рост числа частных быстроходных катеров создал угрозу для отдыхающих

А вот двигатели работают на сжиженном природном газе (СПГ), что, по мнению разработчиков, снизит затраты на топливо на 30 процентов. Для использования сжиженного газа в качестве топлива на теплоходе установлены две криогенные емкости объемом по 6,7 кубических метра каждая.

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин отметил, что республика стала одним из первых регионов, где совместно с "Газпромом" ведется системная работа по расширению использования природного газа в качестве моторного топлива на различных видах транспорта.

- Для речных судов такое топливо определяется лучшими экологическими характеристиками, и при этом оно позволит снизить себестоимость пассажирских перевозок", - отметил он.

По словам гендиректора АО "Зеленодольский завод им. А.М. Горького" Александра Карпова, в планах правительства Татарстана - выпустить как минимум двадцать подобных судов. По его мнению, проект очень удачный и актуальный.

Однако использование подобных судов пока сдерживает инфраструктура - не хватает газозаполнительных станций. Сейчас для заправки будет использован криогенный передвижной автогазозаправщик, рассчитанный на перевозку 16 тонн топлива.

Судно будет передано в эксплуатацию для осуществления экскурсионных прогулок по маршруту "Казань - Свияжск".

Примечательно, что первым капитаном "Чайки" назначен экс-капитан "Арабеллы" Роман Лизалин. Именно его теплоход в 2011 году пришел на помощь тонущим людям с "Булгарии". Тогда удалось спасти 79 человек.

В регионах Экономика Транспорт Водный транспорт Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан

Главное сегодня

ЦИК: По данным со всех закрытых участков Лукашенко набрал более 81% голосов
Путин отменил ношение каракулевых шапок высшими офицерами ВС РФ
Российских автовладельцев предупредили о важных нововведениях
Пентагон объяснил перегруппировку войск в Европе продвижением к России
Назван самый малочисленный народ России
Пандемия коронавируса удлинила рабочий день на 48,5 минут
Законы августа коснутся увольнений, ОСАГО, налички и призыва в армию