В Приэльбрусье из-за камнепада погиб 81-летний альпинист

В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии погиб 81-летний альпинист. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

- В Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по КБР сегодня поступила информация о том, что в ущелье Адыл-Су, пик "Трапеция", на высоте 3740 метров под камнепад попал турист из Санкт-Петербурга 1939 года рождения. Мужчина совершал восхождение в составе незарегистрированной группы из шести человек, - рассказали в ведомстве.

Добравшись до места происшествия, спасатели обнаружили тело альпиниста без признаков жизни. Поисковые работы были полностью завершены в 14.54 дня. Погибшего эвакуировали со склона и передали следственно-оперативной группе.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося. В связи с этим спасатели обратились к жителям и гостям республики с просьбой быть максимально внимательными при прохождении горных туристических маршрутов.