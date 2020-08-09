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09.08.2020 17:32
Рубрика: Происшествия

В Приэльбрусье из-за камнепада погиб 81-летний альпинист

Текст: Анна Юркова

В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии погиб 81-летний альпинист. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Фото: Пресс-служба ДВРПСО МЧС
На Сахалине спасатели отыскали заблудившегося 81-летнего грибника

- В Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по КБР сегодня поступила информация о том, что в ущелье Адыл-Су, пик "Трапеция", на высоте 3740 метров под камнепад попал турист из Санкт-Петербурга 1939 года рождения. Мужчина совершал восхождение в составе незарегистрированной группы из шести человек, - рассказали в ведомстве.

Добравшись до места происшествия, спасатели обнаружили тело альпиниста без признаков жизни. Поисковые работы были полностью завершены в 14.54 дня. Погибшего эвакуировали со склона и передали следственно-оперативной группе.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося. В связи с этим спасатели обратились к жителям и гостям республики с просьбой быть максимально внимательными при прохождении горных туристических маршрутов.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Кабардино-Балкария

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