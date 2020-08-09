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09.08.2020 15:15
Рубрика: Происшествия

В парке Ставрополя курсанты спасли раненого ножом прохожего

Текст: Анна Юркова

Следователи Ставрополья поблагодарили двух курсантов и медсестру, которые оказали первую помощь раненому ножом 27-летнему мужчине в городском парке. Об этом рассказали в СУ СКР региона.

Фото: iStock
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По данным ведомства, происшествие произошло днем 5 августа. В парке Ставрополя между двумя молодыми людьми вспыхнула ссора, в ходе которой один из оппонентов получил множественные удары ножом в грудь и живот. На помощь к истекавшему кровью парню пришли неравнодушные прохожие - ими оказались курсанты 5-ого курса Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге Максим Фомивко и Тимур Дотдаев, а также медицинская сестра Мануш Агобян. Совместными усилиями они сделали перевязку раненому, чтобы остановить кровь до приезда неотложки.

"Благодаря Вашему неравнодушию, профессионализму и готовности прийти на помощь мужчина остался жив, и сейчас его жизни ничего не угрожает. Вы спасли жизнь человеку, ставшему жертвой преступного посягательства, - отметил заместитель руководителя следственного управления СКР по Ставропольскому краю Олег Сидоров, вручая молодым людям благодарственные письма. - Хочется верить, что этот поступок станет примером для всех граждан, в особенности для молодого поколения.

В отношении 21-летнего молодого человека, подозреваемого в покушении на убийство, было возбуждено уголовное дело. Его задержали и заключили под стражу. Сейчас назначены судебные экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край Ставрополь

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