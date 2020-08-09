Около пяти тысяч человек устроили забег в центре Петербурга

В Петербурге прошел масштабный забег "Северная столица". Полумарафонскую дистанцию пробежали почти 3 тысячи человек, еще 1600 участников вышли на дистанцию 10 километров, а в беговой эстафете по историческому центру приняли участие пять команд.

Как сообщают организаторы забега, до финиша дошли почти все. Так, полумарафонскую дистанцию протяженностью 21,1 километр не смогли за три часа пройти только 20 участников. Среднее время, за которое участники осилили это расстояние, составило 1 час 58 минут у мужчин и 1 час 58 минут у женщин.

Быстрее всего дистанцию среди мужчин прошел Андрей Лейман, он справился за 1 час и 4 минуты. Среди женщин первое место заняла Татьяна Архипова, прохождение полумарафона заняло у нее 1 час и 13 минут.

В полумарафоне участвуют не профессиональные спортсмены, а любители бега. Причем, для хорошего результата возраст не имеет значение. Например, за 2 часа 17 минут пробежала дистанцию 65-летняя Любовь Смирнова.

А самым возрастным участником забега стал 85-летний Михаил Гершман. Он вышел на дистанци. 10 километров и преодолел ее за 1 час 58 минут. За 57 минут пробежала 10 километров 71-летняя Нина Тарелкина. Примечательно, что Тарелкина бежала даже быстрее чем участницы, которые ей годятся в дочери и во внучки, среднее время среди женщин на этой дистанции составило 1 час 2 минуты.

Правда, в забеге "Северная столица" результаты - это не главное. Забег начался от Дворцовой площади, на пути участники могли наблюдать Казанский собор, Исаакиевский собор, Петропавловскую крепость и многие другие знаковые достопримечательности Петербурга.