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09.08.2020 11:15
Рубрика: Общество

Ленинградскую битву вспомнят полуденным выстрелом

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге 9 августа отмечают день окончания Ленинградской битвы. Это одно из самых продолжительных боевых действий Великой Отечественной войны. Сражения под Ленинградом начались 10 июля 1941 года, завершились - 9 августа 1944 года.

Фото: vk.com/kronshtadt_rf
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9 августа ровно в 12.00 с орудия Нарышкиного бастиона Петропавловской крепости прозвучит полуденный выстрел в память о сражениях Ленинградской битвы.

Утром на площади Победы прошли траурные мероприятия в память о героических защитниках Ленинграда. К Вечному огню памятника возложили цветы.

Площадь Победы находится на Московском проспекте, сейчас здесь кипит жизнь. Через площадь Победы проходит дорога на Пушкин и в аэропорт. В годы Великой Отечественной войны здесь проходила линия фронта. В дворах Московского района до сих пор сохранились доты, откуда бойцы вели ожесточенный огонь по противнику, не давая ему ворваться в город.

Траурные мероприятия прошли также на Пискаревском кладбище.

Ожесточенные бои шли по всему Ленинградскому фронту. Сегодня, 9 августа, Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда презентует книгу Каранкевича Л.Н. и Козуненко Д.А. "Июнь 1944 года. Крушение "Последней Надежды". Хроника боев на Карельском перешейке. Том II: На пути к Выборгу". Также в музее пройдет круглый стол, на котором будет обсуждаться работа поисковых отрядов в местах боев.

В историческом парке "Россия - моя история" в память о Ленинградской битве открылась выставка, посвященная возрождению Царскосельских дворцов. В годы войны они были захвачены и разграблены. Десятилетиями реставраторы собирали из руин разрушенные шедевры.

В подростковых клубах и дворцах молодежи в течение всего дня будут проходить тематические квесты, лекции и игры, посвященные Ленинградской битве и ее значению в Великой Отечественной войне.

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