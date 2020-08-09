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09.08.2020 19:38
Рубрика: Культура

Суворовский музей покажет в Крыму уникальные экспонаты

Текст: Иван Зароков

14 августа в Севастополе в музейном комплексе "Михайловская батарея" откроется передвижная выставка "Севастополь: выбор Суворова - на века!". Экспозиция подготовлена Государственным мемориальным музеем А.В. Суворова.

Фото: Пресс-служба Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии
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Посетители смогут увидеть портреты командующих крымским корпусом русской армии: А.Г. Орлова-Чесменского, Г.А. Потемкина-Таврического, В.М. Долгорукого-Крымского, А.В. Суворова.

Выставка посвящена 290-летию Суворова, чья деятельность сыграла существенную роль для укрепления позиций России на Черном море. Именно Суворов избрал Ахтиарскую бухту (ставшую потом Севастопольской) для базирования отечественного флота и посвятил много внимания для ее защиты и укрепления.

На выставке будут представлены страницы "Крымского тома" альбома гравированных карт с планами укреплений. Эти карты были выполнены генералом-инженером М.И. Мордвиновым после Русско-турецкой войны 1768-1774 годов, объединены в три тома и преподнесены Екатерине II.

Справка "РГ"

Михайловская батарея (Михайловский равелин) был построен в Севастополе в 1846 году, назван в честь великого князя Михаила Николаевича, сына Николая I. С 2014 года этот музей работает как филиал Военно-исторического музея фортификационных сооружений РФ.

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