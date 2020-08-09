Биржа для поиска работы и трудоустройства молодых людей открылась в Карелии. В ней уже около 80 вакансий, которые представили несколько десятков работодателей со всей республики. Найти возможность заработать также смогут школьники и выпускники вузов, колледжей и техникумов.

Площадка для помощи в трудоустройстве студентов создана региональным Управлением труда и занятости. Подготовлены и требования, которые владельцы компаний и организаций предъявляют соискателям.

Студент Андрей Бусаров, например, еще недели полторы назад вообще не представлял, как варить разные виды кофе, управляться с кофемашиной и правильно подавать бодрящий напиток. А теперь осваивает премудрости профессии бариста.

- Когда я начал искать подработку, мне предложили эту вакансию, - рассказывает Андрей. - Никогда ранее ничем подобным я не занимался. Но решил: а почему бы и нет?

Как отметили в Управлении труда и занятости республики, особенно актуальны сегодня разные вакансии в дорожной отрасли. Летом идет активный ремонт трасс, и для этого требуется немало сотрудников. Есть потребность в рабочих, геодезистах, сметчиках, проектировщиках, мастерах, бригадирах и прорабах. Кстати, зарплата, которую предлагают молодежи, варьируется от 20 до 60 тысяч рублей и даже больше. Молодые люди из Лахденпохского и Пряжинского районов, где сейчас ведется активное дорожное строительство, уже откликнулись на предложения, прошли медкомиссию и трудоустроились.

- Заодно приобретут опыт и поймут, к какой специальности себя готовят в вузе, - уверена руководитель Управления труда и занятости Елена Фролова.

Среди вакансий есть и предложения по удаленной занятости: операторы и консультанты, доставщики быстрого питания, стажеры в отделы продаж, менеджеры, курьеры, продавцы и работники торговых залов, уборщики и другие. Сведения о вакансиях обновляются ежедневно и сразу же выставляются в группе в соцсети.