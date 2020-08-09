В Петербурге мать пришла в гости с трупом дочери в пакете

В Петербурге следователи выясняют обстоятельства гибели новорожденной девочки. Ее мать госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщает Следственный комитет по Северной столице.

По данным "Комсомольской правды", в правоохранительных органах о смерти ребенка узнали от мужчины, который сообщил, что к нему пришла знакомая с трупом дочери в пакете. Мужчина вызвал полицию и "скорую". Медицинская бригада потребовалась матери ребенка, ее увезли в больницу с послеродовым кровотечением.

В Следственном комитете по Петербургу конкретизируют, что никаких внешних признаков насильственной смерти на теле ребенка не зафиксировано. Причину смерти девочки установит экспертиза.

Также выясняется, состояла ли женщина на учете в женской консультации и где проходили роды.