Под Севастополем устроили массовое байк-шоу в честь 75-летия Победы

25-е международное байк-шоу мотоклуба "Ночные волки" открылось в Севастополе. Как отметили участники, это первый массовый open-air в России после пандемии коронавируса. На шоу приехали несколько тысяч гостей, байкеры из Москвы, Волгограда, Тольятти, Ростова-на-Дону и других российских городов. Прибыла многочисленная колонна мотоциклистов с Донбасса.

Первый день байкерского фестиваля собрал около 100 тысяч зрителей, сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, который приехал поприветствовать участников. Он сообщил, что стоял в пробке на трассе Севастополь-Ялта, чтобы добраться до площадки у горы Гасфорта, где проходит мероприятие.

- В следующем году мы сделаем эту дорогу, - пообещал глава города.

Байкеры поблагодарили Развожаева за парковку, которая была построена у горы Гасфорта в этом году за счет городских средств.

Город также организовал доставку зрителей на мероприятие. Бесплатные автобусы курсировали вечером с 17:00 и развозили зрителей после концерта до 4:00.

Организаторы уделили внимание антикоронавирусным мерам. На входе всем гостям обрабатывали руки антисептиком и измеряли температуру. Вся территория и поверхности накануне были обработаны дезинфицирующим составом. А ведущие шоу постоянно напоминали: протирайте руки и мобильные устройства антисептиками. Купить набор из нескольких масок и бутылочки антисептика можно было при входе на площадку.

Хедлайнерами первого дня стали группа "Ария" и основатель группа "Агата Кристи" Вадим Самойлов.

После концерта началось главное событие - кульминация байк-шоу. В театрализованном представлении были задействованы около тысячи человек, дети, байкеры и военнослужащие Черноморского флота, историческая и современная боевая техника, в том числе танк Т-34 из экспозиции музея на Сапун-горе, ретро-автомобили.

Кульминация была посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Как объяснил лидер "Ночных волков" Александр Залдостанов (Хирург), который выступил в качестве режиссера и сценариста шоу, главная идея - придать библейский смысл победе советского народа в народной войне. Армии фюрера вышли из бездны ада, чтобы захватить весь мир, но дорогу им преградили воины света - советский народ. Погибшие солдаты превращались в ангелов - их изображали, исполняя трюки на 35-метровой высоте, воздушные гимнасты Цирка Юрия Никулина на Цветном Бульваре.

Нервы зрителям пощекотали спортсмены из команды мотофристайла Ferz. Среди огня и фейерверков они взлетали на мотоциклах и исполняли сальто и другие сложные трюки.

Действие проходило под музыкальное сопровождение хоров Московского метрополитена и Российского химико-технологического университета имени Менделеева. В финале выступили оперная певица Анна Половинкина и пианист-виртуоз, народный артист России Юрий Розум. Шоу сопровождалось пиротехническими и световыми эффектами.

В воскресенье, 9 августа, байк-шоу продолжится мотопробегом в центр Севастополя, где мотоциклисты возложат цветы к мемориалу героическим защитникам города. Затем у горы Гасфорта начнется спортивная программа. Пройдут показательные выступления по вейкбордингу и пауэрлифтингу. Силачи сдвинут с места автопоезд и установят рекорд. На сцене будут выступать юные дарования Крыма. А хедлайнером рок-концерта станет Валерий Кипелов.