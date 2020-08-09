Под Новороссийском потушили крупный лесной пожар

На окраине Новороссийска сегодня утром потушили лесной пожар, вспыхнувший на Маркотхском хребте. Площадь возгорания лиственной подстилки составила 4 гектара. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

- Сообщение о возгорании в Новороссийском лесничестве поступило на пульт диспетчера в 04.20 утра, - рассказали в ведомстве. - К месту были незамедлительно направлены подразделения МЧС. В 06.50 удалось локализовать пожар. Всего к тушению привлекли силы 71 человек и 24 единиц спецтехники.

По словам начальника Службы спасения Новороссийска Алексея Одерова огонь вспыхнул вблизи восточной окраины города - в районе улицы Менжинского. " Сильный порывистый ветер и труднодоступное место очень сильно осложнял работу... Но мы справились, все в колючках, ободранные но сработали четко и слаженно.... Мы призываем жителей и гостей города в такую погоду не ходить даже на прогулку в лес.... Берегите наш красивый лес!!!", - написал он на своей странице в Instagram.