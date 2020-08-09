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09.08.2020 11:58
Рубрика: Происшествия

Под Новороссийском потушили крупный лесной пожар

Текст: Анна Юркова

На окраине Новороссийска сегодня утром потушили лесной пожар, вспыхнувший на Маркотхском хребте. Площадь возгорания лиственной подстилки составила 4 гектара. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области
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- Сообщение о возгорании в Новороссийском лесничестве поступило на пульт диспетчера в 04.20 утра, - рассказали в ведомстве. - К месту были незамедлительно направлены подразделения МЧС. В 06.50 удалось локализовать пожар. Всего к тушению привлекли силы 71 человек и 24 единиц спецтехники.

По словам начальника Службы спасения Новороссийска Алексея Одерова огонь вспыхнул вблизи восточной окраины города - в районе улицы Менжинского. " Сильный порывистый ветер и труднодоступное место очень сильно осложнял работу... Но мы справились, все в колючках, ободранные но сработали четко и слаженно.... Мы призываем жителей и гостей города в такую погоду не ходить даже на прогулку в лес.... Берегите наш красивый лес!!!", - написал он на своей странице в Instagram.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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