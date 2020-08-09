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09.08.2020 16:00
Рубрика: Происшествия

Под Волгоградом депутат расстрелял сельхозтехнику и задавил человека

Текст: Руслан Мельников (Волгоград)

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Руднянском районе Волгоградской области местного депутата, который открыл стрельбу из карабина и направил машину на людей.

Фото: iStock
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Как сообщили в региональном управлении СК РФ, по версии следствия, 38-летний депутат сельского поселения угрожал убийством работнику сельскохозяйственного предприятия. Он ударил его по лицу и навел на него оружие. После этого депутат расстрелял зерноуборочную сельхозтехнику, в которой находились люди. К счастью, пули застряли в металле и ни в кого не попали. Однако, не удовлетворившись этим, депутат направил свой внедорожник на работников.

"Одному из мужчин не удалось увернуться и отбежать. В результате наезда транспортного средства он получил телесные повреждения и в настоящее время проходит лечение", - отметили в ведомстве.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Оружие у депутата изъяли. Обвиняемый отрицает, что вел стрельбу, но при этом не не может объяснить, как пули из его оружия оказались застрявшими в кузове сельхозмашин.

Следователям удалось установить, что конфликт вспыхнул на земельном участке, который обрабатывало предприятие, принадлежащее сводной сестре обвиняемого. Она является наследницей участка после гибели отца, но из-за несовершеннолетия находилась под опекой

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"В 2016 году ее представитель пролонгировала договор аренды на сельхозугодия, заключенный за два года до этого между отцом девочки и агрокомплексом. Претендуя на земли младшей сестры, обвиняемый решил признать эти документы нелегитимными, но проиграл судебные процессы. Тогда депутат прибегнул к силовым способам решения своей проблемы", - пояснили в региональном управлении СК РФ.

Сейчас устанавливаются обстоятельства случившегося и решается вопрос о мере пресечения обвиняемого. На его изоляции настаивают потерпевшие. Они высказывают опасения за свою жизнь.

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