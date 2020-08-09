Под Волгоградом утонули четверо индийских студентов

В хуторе Бобры возле города Краснослободска утонули четверо иностранных студентов Волгоградского государственного медицинского университета.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах, все они приехали из Индии. Граждане иностранного государства обучались на 2-м и 5-м курсах вуза.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшей трагедии. По предварительной информации тонуть начал один из индийских студентов, а его товарищи попытались спасти земляка. Однако никто из них не умел плавать, поэтому погибли все четверо.