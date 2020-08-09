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09.08.2020 22:40
Рубрика: Общество

Наперегонки с раком

В этом году в 13 регионах откроется 137 центров амбулаторно-поликлинической помощи
Текст: Ольга Журман, Никита Зайков, Елена Манукиян, Елена Мационг (Екатеринбург, Владивосток, Новосибирск)
Российская газета - Столичный выпуск № 175(8229)
Почти 200 млрд рублей выделено из федерального бюджета в этом году на закупку нового оборудования для медицинских организаций, которые оказывают помощь онкологическим больным, сообщили "РГ" в минздраве. Финансирование направлено на дооснащение 15 федеральных онкоцентров и переоснащение 125 региональных клиник, в составе которых есть онкологические отделения.
Онкологи уверяют: практически любой вид онкологии излечим, если обнаружить болезнь на начальной стадии. Фото: Пресс-служба правительсва Новосибирской области Онкологи уверяют: практически любой вид онкологии излечим, если обнаружить болезнь на начальной стадии. Фото: Пресс-служба правительсва Новосибирской области
Онкологи уверяют: практически любой вид онкологии излечим, если обнаружить болезнь на начальной стадии. Фото: Пресс-служба правительсва Новосибирской области

Также в ведомстве рассказали, что до конца года планируется открытие 137 новых центров амбулаторно-онкологической помощи. Они появятся в 13 регионах: Новосибирской, Кемеровской, Ростовской, Астраханской, Мурманской, Нижегородской, Оренбургской, Самарской и Ярославской областях, Краснодарском, Приморском, Ставропольском краях, а также Республике Татарстан. Все это стало возможным благодаря федеральному проекту "Борьба с онкологическими заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение".

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К 15 сентября регионы должны предварительно отчитаться об улучшении качества медицинской помощи онкологическим больным и эффективности использования субвенций из федерального бюджета.

Ранее правительство в качестве цели на 2024 год указало снижение смертности от новообразований, включая злокачественные, до уровня 185 случаев на 100 тысяч населения, а также увеличение охвата населения профилактическими медосмотрами с 40 до 70%. За пять лет планировалось построить не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи и переоснастить минимум 160 онкодиспансеров и больниц.

До декабря 2020 года три центра амбулаторной онкологической помощи откроются в Новосибирской области. Сейчас в них идут ремонтные работы, закупается оборудование, сообщила заместитель министра здравоохранения области Елена Аксенова. "К счастью, ситуация с пандемией не повлияла на реализацию поставленных задач, поэтому контракты на тяжелое оборудование уже подписаны, ждем его поставку и установку", - сказала она. Аксенова также отметила, что за первый квартал 2020 года через существующие онкологические амбулатории прошли более восьми тысяч пациентов, а 147 из них уже получили химиотерапевтическое лечение, которое также может проводиться в центрах. Например, центр онкопомощи при горбольнице N 2 обслуживает весь Дзержинский район Новосибирска и часть пригородной территории (140 тысяч человек взрослого населения). При малейшем подозрении на появление новообразования участковые врачи-терапевты направляют пациента туда на обследование. Запись к специалисту доступна в электронном расписании, где отображается свободное для приема время. Как правило, уже на следующий день, а иногда и через несколько часов человек приходит к онкологу. На диагноз, вплоть до гистологического, уходит максимум две недели - раньше пациент узнавал о нем лишь спустя полтора месяца.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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В прошлом году два новых центра амбулаторной онкологической помощи построили в Ханты-Мансийском автономном округе. Теперь в регионе четыре такие клиники, оснащенные современным диагностическим оборудованием, отдельными кабинетами КТ, МРТ, эндоскопии, УЗИ. Пройти обследование в них можно по направлению врача-терапевта. Кроме диагностики заболеваний в новых центрах проводятся малоинвазивные хирургические вмешательства в амбулаторных условиях, диспансерное наблюдение за больными с онкопатологией, работают дневные стационары, в которых оказывается антианемическая терапия, гормонотерапия, организовано лечение лейкопении и тромбоцитопении.

В 2020 году современным оборудованием обеспечат 125 региональных и 15 федеральных онкоцентров

Капитальный ремонт краевого онкологического диспансера развернулся в этом году в Приморье. Планируется, что в учреждении будет создана комфортная зона пребывания с открытым большим холлом и мягкими диванами, появится электронное табло с расписанием приема врачей. Приморский онкодиспансер также присоединился к проекту "Бережливая поликлиника" нацпроекта "Здравоохранение". В нем создана новая компьютерная база анализов и инструментальных методов исследования, с помощью которой врачи быстро находят необходимые документы.

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В минздраве пояснили, что региональные онкологические центры и онкологические отделения многопрофильных больниц переоснащают по перечню из 105 позиций. В нем есть все тяжелое необходимое оборудование, включая радиологическое. А с 1 января в него предлагается добавить многорежимный аппарат искусственной вентиляции легких и ректоскоп с волоконным световодом. Соответствующий проект приказа ведомства размещен на официальном сайте проектов нормативных правовых документов. Помимо этого в минздраве напомнили, что к 2024 году в России построят новый центр ядерной медицины. Он станет крупным структурным подразделением Национального медицинского исследовательского центра А.А. Алмазова в Санкт-Петербурге, а также одним из самых мощных и оснащенных в стране. Его предполагаемая стоимость обойдется федеральному бюджету в 3,9 млрд рублей. Технологический этап, на котором будет проведен ценовой аудит, завершится до конца этого года, после чего в 2021 году начнется строительство. Центр займет 8,5 тысячи кв. м, в нем разместятся пять отделений, а на крыше будет оборудована вертолетная площадка. В помещениях общей площадью более пяти тысяч кв. м будут находиться радионуклидная и лучевая терапии, где смогут лечить пациентов со злокачественными опухолями различных локализаций. Создание нового центра ядерной медицины стало возможным благодаря нескольким нацпроектам, в том числе федеральному проекту "Борьба с онкологическими заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение".

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