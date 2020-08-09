С 10 августа из России стартуют первые авиарейсы только на три турецких курорта - Анталью, Даламан и Бодрум и только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Однако на август уже проданы десятки тысяч туров, рассказали "РГ" представители туриндустрии. С 1 августа самолеты уже летают в Стамбул и Анкару.

Турция - традиционно самое востребованное для летнего отдыха направление у россиян. Уже в ближайшее время темпы продаж туров в эту страну могут выйти на уровень прошлого года, отметил представитель Tez Tour.

Основной спрос направлен на туры с заездами в первую неделю полетов - с 10 по 17 августа, отмечают туроператоры. Также значительная доля продаж приходится на конец месяца, а глубина бронирования достигает уже ноября.

Половина всех путешественников отправляется на курорты Турции с детьми. Около 80% туристов выбирают отели категории "пять звезд". Кстати, цены на недельные туры в такие отели с системой "все включено" начинаются от 50 тысяч рублей на двоих человек.

Туристы могут прилетать в Турцию свободно, никаких справок не требуется. В аэропорту у них дистанционно измеряют температуру. Во время трансферов в закрытых помещениях туристов просят носить маски. А вот на улице маски не нужны, рассказывают представители туриндустрии.

Стоимость недельного тура в отели "пять звезд" с системой "все включено" начинается от 50 тысяч рублей на двоих

С учетом того, что на выездном рынке была пауза 4 месяца, тех цифр по турпотоку в Турцию, которые были в прошлом году, в этом, конечно, не будет, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. Сейчас турами могут воспользоваться те туристы, которым не удалось поехать в отпуск с марта по июль, когда границы были закрыты. Более половины туров на первые дни августа перебронировано с прошлых месяцев, сказал он.