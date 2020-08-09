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09.08.2020 18:15
Рубрика: Власть

В обиду не дадим

РФ может применить ядерное оружие при запуске ракеты противника
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 175(8229)
В минувшую пятницу российские военные впервые публично озвучили условия, при которых они могут применить ядерное оружие в отношении потенциального противника. Документ, в котором подробно описаны такие условия, называется "Об основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания". Он в конце прошлой недели был опубликован в газете Минобороны России "Красная звезда".

Первым таким условием, согласно документу, станет поступление "достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России и (или) ее союзников".

Фото: Anwar AMRO / AFP
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Подразумевается, что старт баллистической ракеты потенциального противника будет зафиксирован системой предупреждения о ракетном нападении.

При этом в документе оговаривается, что при ракетном ударе не будет возможности определить тип ее оснащения - ядерное или неядерное. Поэтому любая атакующая ракета будет позиционироваться как оружие с ядерным оснащением.

Начальник Управления главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-майор Андрей Стерлин пояснил "Красной звезде", что "Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания" президент РФ Владимир Путин принял 2 июня этого года. Именно этот документ определяет опасности и угрозы, основные принципы и субъекты, а также условия возможного перехода к применению ядерного оружия (впервые - Прим. "РГ").

Любая атакующая ракета будет позиционироваться как оружие с ядерным оснащением

В "Основах" подчеркивается, что политика РФ исключительно оборонительная, однако в случае нападения "незамедлительно будет нанесен ответный удар".

Поэтому в документе обозначены "красные линии", переступать которые российские военные никому не советуют. "Если же потенциальный противник решится на это, то ответ без сомнения будет сокрушительным. При этом конкретизация ответных действий будет определяться военно-политическим руководством России в зависимости от обстановки", - заявил генерал Стерлин.

Фото: AFP/JIM WATSON
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"Следует помнить, что за всю историю России мы никогда не развязывали ни одного военного конфликта с другими государствами, но обороняться нам приходилось часто, - отметил в беседе с корреспондентом "РГ" председатель президиума общероссийской организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой. - Ведь и тогда, и сейчас находятся желающие прибрать к рукам ресурсы нашей страны. Поэтому принцип применения любого, даже ядерного, оружия носит у нас исключительно оборонительный характер".

Опять же именно по этой причине, по словам военного эксперта, у нас очень большие средства вкладываются в развитие и обновление систем ПРО, направленные на то, чтобы вовремя остановить оружие вероятного противника.

"Мы не будем разбирать, какие у них боеголовки, ядерные или нет, в любом случае в момент запуска будет приниматься решение об ответном ударе по нанесению ракетного удара по территории того государства, откуда был осуществлен запуск в нашу сторону", - прокомментировал военный политолог, член экспертного совета "Офицеры России" Александр Перенджиев. Причем, по его словам, речь идет не только о странах, где такие ракеты производятся, но и о странах, которые разрешили разместить у себя такие ракеты.

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