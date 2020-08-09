Новости

В США уже больше пяти миллионов инфицированных коронавирусом 18:19
В Афганистане из тюрем выйдут 400 боевиков "Талибана" 18:09
На 101-м году жизни умерла актриса Франка Валери 18:05
На выборах президента Беларуси проголосовали более 75% избирателей 17:23
В Госдуме оценили подготовку в ЕС механизма против санкций США 16:32
В Петербурге на уроженца Чечни завели дело за избиение сотрудницы полиции 16:24
В Петербурге мать пришла в гости с трупом дочери в пакете 15:57
Около пяти тысяч человек устроили забег в центре Петербурга 15:48
Явка на выборах президента Беларуси превысила 65 процентов 15:41
Во Франции отказались от дистанций между учениками в школах 15:38
В Китае канадца приговорили к смертной казни 15:35
В парламенте РФ сообщили о ходе наблюдения за выборами в Беларуси 15:21
УАЗ вспомнил об уникальном автомобиле 15:00
Самолет из Франции прибыл в Осло через минуту после введения карантина 14:24
Видео: В Бельгии хулиганы устроили массовую драку с полицией на пляже 14:11
Бельгийские курорты отказываются от "дневных туристов" 13:54
Актриса Зои Салдана извинилась за то, что она "недостаточно черная" 13:47
Три главных способа замены масла в автомобиле: плюсы и минусы 13:44
Лукашенко рассказал о письме Путина с фактами о задержанных россиянах 13:30
Lionsgate готовит продолжение "Грязных танцев" 13:29
Около Чернобыльской АЭС нашли грибок, защищающий космонавтов от радиации 13:23
Наблюдатели СНГ не фиксируют нарушений на проходящих в Беларуси выборах 12:57
Кокорин назвал Тедеско сильным тренером 12:52
В Париже в ряде районов ношение маски станет обязательным 12:38
На территории ЦВО к 2022 году появятся еще десять парков "Патриот" 12:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как школы будут воспитывать детей по новым программам
Как школы будут воспитывать детей по новым программам
Минздрав предложил пересмотреть состав автомобильных аптечек
Минздрав предложил пересмотреть состав автомобильных аптечек
Как бесплатно списать безнадежные долги
Как бесплатно списать безнадежные долги
09.08.2020 17:31
Рубрика: Происшествия

Человек за бортом

Рост числа частных мощных яхт и катеров создает угрозу для отдыхающих
Текст: Тимофей Борисов
На наших водоемах появляется все больше дорогих, мощных, быстроходных катеров, которые легко могут стать источником реальной опасности и даже причиной смертельных происшествий.
На этом фото видно, какой крен получил катерок от волн обогнавшего его судна класса река - море. А ведь оно идет в водоизмещающем режиме. На полном же ходу эта суперъяхта просто перевернула бы волной ту лодку. Фото: Bortnikau / Istockphoto На этом фото видно, какой крен получил катерок от волн обогнавшего его судна класса река - море. А ведь оно идет в водоизмещающем режиме. На полном же ходу эта суперъяхта просто перевернула бы волной ту лодку. Фото: Bortnikau / Istockphoto
На этом фото видно, какой крен получил катерок от волн обогнавшего его судна класса река - море. А ведь оно идет в водоизмещающем режиме. На полном же ходу эта суперъяхта просто перевернула бы волной ту лодку. Фото: Bortnikau / Istockphoto

Такие суда становятся настоящим бедствием на малых реках России. Они способны разгоняться до ста километров в час и производить волну до двух метров. При этом переворачивают лодки рыбаков, создают реальную угрозу купающимся и даже способны затопить разбегающимися от борта волнами другие суда. Это не преувеличение. В МЧС о такой растущей опасности знают, но пока не придумали решения серьезной проблемы.

В море у Анапы перевернулся катер с десятью пассажирами

На днях в Тверской области произошел простой по фабуле, но по сути жуткий случай. На реке Шоша перевернулось и в течение нескольких минут затонуло маломерное судно, приписанное к новозавидовской лодочной базе "Глобус". Лишь по счастливой случайности обошлось без жертв. Владелец судна, технический работник футбольного клуба Максим Пупырев, его дочь и трехлетняя внучка, больная ДЦП, спаслись чудом.

Благо все были в спас-жилетах и до берега оказалась всего сотня метров.

Судно Максима тихоходное, 12 метров в длину и весом 10 тонн. Такое несложно обогнать, хоть на моторке, хоть на яхте под парусом. Но на этот раз на обгон параллельным курсом в узкой протоке пошла огромная шикарная посудина. Такие обычно используют на морях и океанах для трансатлантических круизов очень богатые люди. Как написал потом в заявлении в ОВД на транспорте Максим: "Я успел показать капитану катера, чтобы он сбавил скорость. Тот посмотрел на меня и, наоборот, скорость прибавил".

Попав в кавитационные волны от винтов обгоняющей яхты, судно Максима перевернулось вверх килем. Капитан огромного катера, который стал причиной того, что маломерное судно перевернулось и затонуло, даже не остановился. Лишь пара гламурных девиц на борту шикарного катера бросились на корму посмотреть, как прикольно барахтаются тонущие люди.

Капитан огромного катера, из-за которого маломерное судно затонуло, не остановился. Лишь пара девиц на его борту глазели, как барахтаются тонущие люди

Далее все было просто. Затонувшее судно подняли с помощью водолазов и коллег по лодочной базе "Глобус" с глубины в 11 метров лишь на третий день работ. А инспекторы Госинспекции по маломерным судам МЧС России посочувствовали и лишь развели руками. И это при том, что известно, какой катер стал причиной затопления, есть его номера и фотографии, известно место стоянки.

Но эта драматическая история даже не попала в сводки местного управления МЧС по Тверской области.

В ОВД на транспорте, куда Максим Пупырев подал заявление об опасном происшествии, также не проявили никакого интереса к уликам и данным о предполагаемом виновнике. Правоохранители проявили непонятное равнодушие, хотя Уголовный кодекс позволяет привлечь капитана судна за нарушение правил судоходства и оставление потерпевших в опасности.

Фото: Мурад Оруджев/Sputnik/РИА Новости
МЧС: Рекам угрожает и обмеление, и половодье

А вот что действующее законодательство не позволяет сделать, так это ограничить использование огромных быстроходных мощных судов на малых реках России. В МЧС России не раз поднимали вопрос об ограничении или даже полном запрете использования мощных катеров на мелководье. Но вопрос так с мертвой точки и не сдвинулся.

Сейчас в минюсте проходят согласование новые правила пользования маломерными судами на водных объектах России. Но и там нет ни одного пункта правил, регулирующих использование огромных катеров на маленьких речушках, в протоках и на небольших водохранилищах. На восьми страницах текста говорится лишь о том, что надо управлять судами трезвыми, иметь права вождения, спасжилеты и прочие понятные в ситуации на воде вещи.

А из применимых же к ситуации с Максимом Пупыревым есть лишь один пункт об обязанностях капитана в любом случае оказывать помощь терпящим бедствие на воде. Но какая ответственность предусмотрена за невыполнение этого пункта, не сказано. А значит, подобные ЧП могут повториться и владельцы толстых кошельков на дорогих кораблях могут и дальше топить путающихся у них под бортом купальщиков, рыбаков, их лодки, катера и яхты.

К сожалению, официальной статистики по подобным происшествиям нет. Известно лишь, что от волн, поднимаемых мощными катерами, страдают практически все - рыбаки, владельцы маленьких лодок и просто отдыхающие. Если раньше до середины девяностых на наших реках, озерах и протоках можно было встретить лодки с моторами "Вихрь", "Нептун", "Москва" максимум под 30 лошадиных сил, то сейчас попадаются маломерные суда, на которых установлены два мотора по 250 сил.

Такие катера при разгоне и выходе на глиссирование как бульдозеры гонят перед собой волну и создают кавитационную яму сзади.

На той же базе "Глобус" под Тверью практически каждому судовладельцу есть что рассказать, у каждого есть опыт встреч с такими мощными судами.

Фото: МЧС России по Астраханской области
Под Астраханью спасатели МЧС эвакуировали паром с пассажирами

У Вячеслава Иванова катер чуть более пяти метров в длину. Относительно недавно его встреча с подобным быстроходным катером случилась во время прохода под мостом Ленинградского шоссе и чуть не закончилась трагически. От сильной волны его судно бросило на бык моста. С огромным трудом Вячеславу удалось удержать управление.

А вот катер Сергея Яновича встречная волна подбросила так, что его самого чуть не вышвырнуло за борт, а его пожилая пассажирка получила компрессионный перелом позвоночника и месяц пролежала в больнице.

Справка "РГ"

По данным МЧС, с начала этого года на водоемах страны зарегистрировано свыше 700 происшествий, немалая часть из которых связана с нарушением правил при пользовании маломерными судами.

- Наибольшее количество погибших на водоемах в текущем году (140 человек) отмечается в субъектах Приволжского федерального округа. Рост гибели произошел в республиках Татарстан, Башкортостан и Чувашия. - такая статистика размещена на сайте МЧС России.

Понятно, что не все случаи связаны с мощными судами. Но факт остается фактом - пока действия инспекторов Госинспекции по маломерным судам МЧС России приводят в трепет лишь рыбаков да обычных отдыхающих, а вот богатых лихачей на водной глади не страшат. Они так же, как и лихачи на дорогах, гоняют на полной скорости, не соблюдают правила судоходства, встают за штурвал пьяными и без прав. Но на дорогах нарушителей жестко преследует ГИБДД, везде стоят камеры, которые фиксируют любой маневр. А на воде нарушители знают, что у МЧС карательных возможностей на порядок меньше и бояться им нечего. Их выходки, если, конечно, дело обошлось без жертв, как правило, сходят им с рук.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы

Главное сегодня

На выборах президента Беларуси проголосовали более 75% избирателей
Российских автовладельцев предупредили о важных нововведениях
Пентагон объяснил перегруппировку войск в Европе продвижением к России
Назван самый малочисленный народ России
WSJ узнала о переговорах Twitter и TikTok о возможном объединении
Как решать проблемы с соседями и не испортить себе жизнь
Тайные осведомители ФСИН получили право на пенсию