На наших водоемах появляется все больше дорогих, мощных, быстроходных катеров, которые легко могут стать источником реальной опасности и даже причиной смертельных происшествий.

На этом фото видно, какой крен получил катерок от волн обогнавшего его судна класса река - море. А ведь оно идет в водоизмещающем режиме. На полном же ходу эта суперъяхта просто перевернула бы волной ту лодку. Фото: Bortnikau / Istockphoto

Такие суда становятся настоящим бедствием на малых реках России. Они способны разгоняться до ста километров в час и производить волну до двух метров. При этом переворачивают лодки рыбаков, создают реальную угрозу купающимся и даже способны затопить разбегающимися от борта волнами другие суда. Это не преувеличение. В МЧС о такой растущей опасности знают, но пока не придумали решения серьезной проблемы.

На днях в Тверской области произошел простой по фабуле, но по сути жуткий случай. На реке Шоша перевернулось и в течение нескольких минут затонуло маломерное судно, приписанное к новозавидовской лодочной базе "Глобус". Лишь по счастливой случайности обошлось без жертв. Владелец судна, технический работник футбольного клуба Максим Пупырев, его дочь и трехлетняя внучка, больная ДЦП, спаслись чудом.

Благо все были в спас-жилетах и до берега оказалась всего сотня метров.

Судно Максима тихоходное, 12 метров в длину и весом 10 тонн. Такое несложно обогнать, хоть на моторке, хоть на яхте под парусом. Но на этот раз на обгон параллельным курсом в узкой протоке пошла огромная шикарная посудина. Такие обычно используют на морях и океанах для трансатлантических круизов очень богатые люди. Как написал потом в заявлении в ОВД на транспорте Максим: "Я успел показать капитану катера, чтобы он сбавил скорость. Тот посмотрел на меня и, наоборот, скорость прибавил".

Попав в кавитационные волны от винтов обгоняющей яхты, судно Максима перевернулось вверх килем. Капитан огромного катера, который стал причиной того, что маломерное судно перевернулось и затонуло, даже не остановился. Лишь пара гламурных девиц на борту шикарного катера бросились на корму посмотреть, как прикольно барахтаются тонущие люди.

Капитан огромного катера, из-за которого маломерное судно затонуло, не остановился. Лишь пара девиц на его борту глазели, как барахтаются тонущие люди

Далее все было просто. Затонувшее судно подняли с помощью водолазов и коллег по лодочной базе "Глобус" с глубины в 11 метров лишь на третий день работ. А инспекторы Госинспекции по маломерным судам МЧС России посочувствовали и лишь развели руками. И это при том, что известно, какой катер стал причиной затопления, есть его номера и фотографии, известно место стоянки.

Но эта драматическая история даже не попала в сводки местного управления МЧС по Тверской области.

В ОВД на транспорте, куда Максим Пупырев подал заявление об опасном происшествии, также не проявили никакого интереса к уликам и данным о предполагаемом виновнике. Правоохранители проявили непонятное равнодушие, хотя Уголовный кодекс позволяет привлечь капитана судна за нарушение правил судоходства и оставление потерпевших в опасности.

А вот что действующее законодательство не позволяет сделать, так это ограничить использование огромных быстроходных мощных судов на малых реках России. В МЧС России не раз поднимали вопрос об ограничении или даже полном запрете использования мощных катеров на мелководье. Но вопрос так с мертвой точки и не сдвинулся.

Сейчас в минюсте проходят согласование новые правила пользования маломерными судами на водных объектах России. Но и там нет ни одного пункта правил, регулирующих использование огромных катеров на маленьких речушках, в протоках и на небольших водохранилищах. На восьми страницах текста говорится лишь о том, что надо управлять судами трезвыми, иметь права вождения, спасжилеты и прочие понятные в ситуации на воде вещи.

А из применимых же к ситуации с Максимом Пупыревым есть лишь один пункт об обязанностях капитана в любом случае оказывать помощь терпящим бедствие на воде. Но какая ответственность предусмотрена за невыполнение этого пункта, не сказано. А значит, подобные ЧП могут повториться и владельцы толстых кошельков на дорогих кораблях могут и дальше топить путающихся у них под бортом купальщиков, рыбаков, их лодки, катера и яхты.

К сожалению, официальной статистики по подобным происшествиям нет. Известно лишь, что от волн, поднимаемых мощными катерами, страдают практически все - рыбаки, владельцы маленьких лодок и просто отдыхающие. Если раньше до середины девяностых на наших реках, озерах и протоках можно было встретить лодки с моторами "Вихрь", "Нептун", "Москва" максимум под 30 лошадиных сил, то сейчас попадаются маломерные суда, на которых установлены два мотора по 250 сил.

Такие катера при разгоне и выходе на глиссирование как бульдозеры гонят перед собой волну и создают кавитационную яму сзади.

На той же базе "Глобус" под Тверью практически каждому судовладельцу есть что рассказать, у каждого есть опыт встреч с такими мощными судами.

У Вячеслава Иванова катер чуть более пяти метров в длину. Относительно недавно его встреча с подобным быстроходным катером случилась во время прохода под мостом Ленинградского шоссе и чуть не закончилась трагически. От сильной волны его судно бросило на бык моста. С огромным трудом Вячеславу удалось удержать управление.

А вот катер Сергея Яновича встречная волна подбросила так, что его самого чуть не вышвырнуло за борт, а его пожилая пассажирка получила компрессионный перелом позвоночника и месяц пролежала в больнице.

Справка "РГ"

По данным МЧС, с начала этого года на водоемах страны зарегистрировано свыше 700 происшествий, немалая часть из которых связана с нарушением правил при пользовании маломерными судами.

- Наибольшее количество погибших на водоемах в текущем году (140 человек) отмечается в субъектах Приволжского федерального округа. Рост гибели произошел в республиках Татарстан, Башкортостан и Чувашия. - такая статистика размещена на сайте МЧС России.

Понятно, что не все случаи связаны с мощными судами. Но факт остается фактом - пока действия инспекторов Госинспекции по маломерным судам МЧС России приводят в трепет лишь рыбаков да обычных отдыхающих, а вот богатых лихачей на водной глади не страшат. Они так же, как и лихачи на дорогах, гоняют на полной скорости, не соблюдают правила судоходства, встают за штурвал пьяными и без прав. Но на дорогах нарушителей жестко преследует ГИБДД, везде стоят камеры, которые фиксируют любой маневр. А на воде нарушители знают, что у МЧС карательных возможностей на порядок меньше и бояться им нечего. Их выходки, если, конечно, дело обошлось без жертв, как правило, сходят им с рук.