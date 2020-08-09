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09.08.2020 14:24
Рубрика: В мире

Самолет из Франции прибыл в Осло через минуту после введения карантина

Текст: Диана Ковалева

Пассажиры рейса Ницца-Осло скандинавской авиакомпании SAS вынуждены десять дней провести в самоизоляции. А все из-за того, что их самолет приземлился в норвежской столице всего через минуту после перевода Франции в "красную зону" опасности распространения коронавируса. Об этом сообщает радиостанция RFI.

Фото: BERTRAND GUAY / AFP
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Решение властей Норвегии о включении Пятой Республики в "особо опасный" список вступило в силу ровно в полночь 8 августа.

Изначально самолет из Ниццы с 158 пассажирами на борту должен был приземлиться в Осло в 00:10 по местному времени, но сделал это на девять минут раньше, опередив график. Однако норвежцы все равно не захотели делать исключение ради всего одной минуты.

"Перевод (Франции - прим. "РГ") в красную зону был объявлен с полуночи, так что сел ли самолет ровно в полночь или же минутой позже, пассажиры должны будут отправиться на карантин", - заявила агентству AFP Элизабет Йохансен, советник из норвежского министерства здравоохранения.

Она также добавила, что пассажиры смогут провести положенный срок самоизоляции дома - они не обязаны оставаться в гостинице аэропорта.

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