"Сердце Сараево" отдадут датчанину Мадсу Миккельсену

В этом году награда "Почетное сердце Сараево" за особый вклад в киноискусство достанется Мадсу Миккельсену - датскому и голливудскому киноактеру, получившему мировую популярность после главной роли в телесериале "Ганнибал", а также фильмах "Казино "Рояль" и "Охота". В 2019 году она присуждалась Тиму Роту и Изабель Юппер. Ранее ее удостаивались Оливер Стоун и Роберт де Ниро.

Директор фестиваля Мирсад Пуриватра подчеркивает, что на сегодняшний день SFF входит в пятерку авторитетнейших кинофестивалей Европы. "Со дня первого летнего фестиваля, организованного нами перед самым окончанием осады города (1995 год), до сегодняшнего момента Международный кинофестиваль в Сараево развивался в соответствии с целями, которые мы поставили еще в те фронтовые 90-годы прошлого столетия, - указывает он. - Одной из основных наших задач была и остается - развитие отечественной и региональной кинематографии, а также оказание поддержки талантливым молодым авторам".

Между тем Сараево - город, именуемый не иначе как "европейский Иерусалим", где встречаются ислам и христианство, Восток и Запад; город с особой историей, свидетельством чего являются множественные достопримечательности, разнообразие и количество которых по праву ставит его в один ряд с ключевыми мировыми туристическими центрами.

"В Сараево есть место, о котором Вам будут говорить, что оно уникальное, может быть единственное, где за всю историю человечества Восток и Запад "поцеловались". При этом они это сделали не как стороны света, а как культуры и цивилизации. Сараево, как сказали бы поэты, в результате этого поцелуя и родилось, и в этой единой любви и разнообразии выросло, превратившись в европейскую жемчужину - настоящий европейский Иерусалим. В Сараево Вы будете ощущать себя как дома независимо от того, откуда Вы родом", - подчеркивает мэр боснийской столицы Абдулах Скака.

В эксклюзивном интервью "Российской газете" посол России в БиГ Петр Иванцов рассказал, что Босния и Герцеговина страна небольшая, но в плане разнообразия того, что она может предложить туристу, она явно выделятся. "Здесь каждый может найти что-то на свой вкус, от активного отдыха в виде горных лыж и сплава по рекам, до религиозного паломничества, гастрономического туризма и пляжа, - отметил высокопоставленный дипломат. - Так что туристический потенциал значителен, особенно если объединить его с возможностями соседей - Сербии, Черногории и Хорватии, которые, кстати, значительно более освоены российским туристом, чем Босния и Герцеговина, вероятно, в силу логистических возможностей. К сожалению, до сих пор нет регулярных прямых рейсов между Россией и Боснией и Герцеговиной, полагаю, именно это выступает ключевым фактором того, что страна остается недостаточно замеченной российским туристом. Слышал о планах и местной, и российских авиакомпаний наладить прямое авиасообщение между нашими странами, но до реализации, к сожалению, дело пока не дошло".