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09.08.2020 11:44
Рубрика: В мире

СМИ: США изучают возможность обмена представительствами с КНДР

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

Правительство Соединённых Штатов в целях активизации переговоров с КНДР изучает возможность обмена постоянными официальными представительствами между США и Северной Кореей. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщило японское информационное агентство "Киодо Цусин".

Фото: EPA/DAVID MAXWELL
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По данным агентства, США может отправить в Пхеньян своих постоянных официальных представителей, которые бы находились в столице КНДР, выполняя функции посольства, но пока в условиях отсутствия официальных дипотношений между США и КНДР. В свою очередь КНДР также должна открыть в Вашингтоне своё постоянное представительство.

Отметим, что возможность обмена представительствами до установления дипотношений уже неоднократно озвучивалась СМИ со ссылкой на различные источники несколько лет назад. В последний раз разговор об этом шел в ходе американо-северокорейского саммита в Ханое в феврале 2019 г., но провал встречи на высшем уровне не позволил реализовать идею. После этого правительство США вернулось к изучению подобной возможности, но вспышка коронавируса в мире и ограничение любых контактов и поездок опять помешали.

Если верить "Киодо Цусин", то руководство Соединенных Штатов не оставило эту идею и продолжает серьезно работать над ней. Информагентство, правда, пока никак не комментирует возможную реакцию Северной Кореи на подобные перспективы.

Что касается технических моментов, то ранее допускалась возможность, что представительство США в Пхеньяне может появиться на территории какого-либо из посольств стран Запада. Эксперты считали, что наиболее подходящим является посольство Швеции в Пхеньяне, которое до сих пор представляет интересы США в КНДР.

Отметим также, что президент США Дональд Трамп в последние дни неоднократно упоминал северокорейскую тему, обещая прогресс в сфере переговоров и ядерного разоружения КНДР. В частности, Трамп пообещал, что в случае своего переизбрания на пост президента США в ноябре 2020 г. он очень быстро сможет договориться и заключить соответствующие соглашения как с Ираном, так и Северной Кореей.

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