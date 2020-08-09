"Спартак" сыграл вничью с "Сочи", ведя 2:0

Московский "Спартак" упустил победу в матче первого тура Премьер-лиги с "Сочи", ведя по ходу встречи 2:0. Исход встречи решили два неоднозначных пенальти, назначенных в ворота "красно-белых". Как итог - 2:2.

В концовке прошлого сезона представители "Спартака" чуть ли не постоянно упрекали арбитров в неком заговоре против клуба. Судьи и в самом деле принимали ряд важных решений не в пользу москвичей. Стартовал новый сезон - история продолжается. На этот раз отличился рефери Василий Казарцев.

Спартаковцы повели 2:0 уже к девятой минуте: забили Александр Соболев и Джордан Ларссон. Затем на авансцену вышел Казарцев. Уже в первом тайме он назначил пенальти в спорном моменте, с которого Дмитрий Полоз сделал счет 2:1. А уже на последней минуте Казарцев разглядел нарушение правил со стороны Самуэля Жиго, хотя его и близко не было. Удивительно, что видеоассистенты ни в одном из этих эпизодов не сигнализировали главному судье, что нарушений не было. Как бы то ни было, Кристиан Нобоа с "точки" установил окончательный счет - 2:2.