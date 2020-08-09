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09.08.2020 18:24
Рубрика: Спорт

Мимо Нью-Йорка

Почему игроки отказываются от US Open
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Федеральный выпуск № 175(8229)
Вторая ракетка России и 30-й номер мирового рейтинга Анастасия Павлюченкова прокомментировала решение сняться с Открытого чемпионата США, который стартует 31 августа.
Анастасия Павлюченкова. Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости Анастасия Павлюченкова. Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Анастасия Павлюченкова. Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости

Турнир не досчитается многих игроков, в том числе Рафаэля Надаля и Стэна Вавринку (второй и 17-й номера мирового рейтинга), Элину Свитолину и Кики Бертенс (пятая и седьмая ракетки мира соответственно). Теннисисты не хотят рисковать здоровьем, несмотря на то что организаторы US Open пошли на беспрецедентные меры безопасности.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Анастасия Павлюченкова отметила, что отказаться от поездки в Нью-Йорк было тяжело, так как она с 16 или 17 лет ни разу не пропускала турнир "Большого шлема".

- Я взвешивала все за и против в течение месяца. Меня напрягает вся ситуация в целом, я не чувствовала бы себя комфортно даже в закрытой зоне, в так называемом пузыре, - цитирует Павлюченкову Tennis Majors. - Сложно сказать, где сейчас безопасно. Думаю, нигде - на то это и пандемия. Но в Европе я чувствую себя лучше. Не представляю, как бы провела четыре недели в Нью-Йорке с моей командой, учитывая все ограничения. К тому же вопрос о карантине по возвращении в Европу до сих пор не сняли.

Павлюченкова, которая входит в совет игроков WTA, рассказала, что после консультаций было принято решение не отменять сезон, чтобы не загонять теннис в кризис. Игрокам предоставили право выбора.

Между тем после отказа двух теннисисток из топ-10 россиянка Наталья Вихлянцева получила место в основной сетке US Open. Спортсменка собирается участвовать в турнире и уже приступила к тренировкам на покрытии "хард".

Спорт Теннис Турниры "Большого шлема"

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