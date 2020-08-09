Трамп подписал указы о продлении выплат по безработице и налоговых каникулах

Президент США Дональд Трамп в субботу подписал четыре новых указа, направленных на смягчение экономических последствий пандемии коронавируса для граждан страны. На этот шаг американский лидер пошел в свете того, что представители администрации ранее не смогли согласовать с демократами в конгрессе новый пакет мер стимулирования экономики США.

Одним из своих указов Трамп распорядился приостановить сбор налога на зарплату. Налоговые каникулы предоставлены тем американцам, которые зарабатывают меньше 100 тысяч долларов в год, пишет ТАСС. Американский лидер пообещал, что в случае своего переизбрания простит эти налоги, а также на постоянной основе сократит налог на зарплату.

Другим указом Трамп увеличил выплаты в рамках пособий по безработице, граждане будут получать дополнительные 400 долларов в неделю. Еще один документ направлен на то, чтобы предотвратить выселение американцев из съемного жилья за неуплату аренды на время пандемии. Четвертый указ касается дополнительных мер по облегчению долгов студентов за обучение в вузах.

Трамп убежден, что все эти меры позволят гражданам страны увереннее преодолеть последствия пандемии. По словам президента США, он намерен также рассмотреть возможность дополнительных сокращений налогов, в том числе подоходного налога и налога на прирост капитала.