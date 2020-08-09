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Рубрика: В мире

Трамп покинул пресс-конференцию после неудобного вопроса

Президент США Дональд Трамп не стал продолжать пресс-конференцию после неудобного вопроса от корреспондентки CBS News о проекте "Выбор ветеранов". Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: AFP/JIM WATSON
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Инцидент произошел в штате Нью-Джерси, где лидер США выступал на пресс-конференции. Журналистка Паула Рид спросила, почему Трамп говорит, что проект "Выбор ветеранов" был запущен его администрацией, тогда как это случилось еще в 2014 году (Трамп стал президентом США в 2016 году - прим. "РГ").

Дональд Трамп хотел передать слово другому журналисту, но корреспондентка перебила его, снова повторив свой вопрос. Это стало итогом пресс-конференции: Трамп поблагодарил присутствующих, так и не ответив Пауле Рид, и покинул трибуну.

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