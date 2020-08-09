Трамп раскритиковал крупнейшего спонсора Республиканской партии

Президент США Дональд Трамп повздорил с крупнейшим спонсором Республиканской партии 87-летним мультимиллиардером Шелдоном Адельсоном. По данным газеты Politico, инцидент произошел на прошлой неделе.

Адельсон позвонил американскому лидеру, чтобы обсудить меры администрации по стимулированию экономики в условиях пандемии коронавируса. Однако Трамп сменил тему разговора, упрекнув бизнесмена в том, что тот тратит слишком мало средств на его предвыборную кампанию, пишет ТАСС. Некоторые представители Республиканской партии не исключают, что хозяин Белого дома в преддверии выборов мог настроить против себя одного из своих главных спонсоров.

Напомним, очередные выборы президента США запланированы на третье ноября этого года. Кандидатом от демократов на них, как ожидается, будет бывший вице-президент Джозеф Байден, от республиканцев - Дональд Трамп.