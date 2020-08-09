Аграрии могут нарастить урожаи, а вслед за ними и объемы выручки. Такую возможность дает участие в национальном проекте "Производительность труда и поддержка занятости".

Правильно печь булки и баранки не только приятно, но и в два раза выгоднее, чем если работать по старинке. Фото: Пресс-служба ФЦК

В середине июня правительство РФ утвердило постановление, которое позволит сельхозпредприятиям, вступившим в нацпроект, претендовать на получение льготных кредитов, напомнил руководитель Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК, оператор нацпроекта) Николай Соломон. "Считаю, что эта мера господдержки будет интересна не только действующим участникам проекта, но также должна привлечь в него новые компании, повысить эффективность производства в агросекторе", - сказал он.

О том, что могло бы дать предприятиям АПК участие в нацпроекте, можно судить по опыту их основных заказчиков - пищевых производств.

Новгородское предприятие "Новгородхлеб" в январе присоединилось к нацпроекту и уже оптимизировало процесс изготовления маковой булочки - от ее реализации компания получает пятую часть выручки.

Эксперты ФЦК обнаружили, что главная проблема в нерациональной организации работы сотрудников. В ход пошла система 5С (сортировка, соблюдение порядка, содержание в чистоте, стандартизация, совершенствование рабочего места). Для этого разработали оптимальную схему расстановки оборудования, изменили алгоритмы перемещения работников и продукции по цеху. Заодно сократили расход электроэнергии за счет повышения эффективности работы печей и механизмов. В результате объем выпечки булочек вырос на 120% - с 5,9 до 13 тысяч штук в месяц, а доход от их реализации - вдвое.

Кубанский "Комбинат хлебопродуктов Тихорецкий" участвует в нацпроекте с конца 2018 года. Предприятие, мощность которого позволяет принимать у окрестных аграриев на переработку по 6 тыс. тонн зерна в сутки, решило отладить работу потока по производству, хранению и фасовке муки. Тем более что на долю муки приходится 95% выручки. "До начала проекта у рабочих уходило много времени на ручную транспортировку уже расфасованных пакетов с мукой, - говорит старший руководитель проекта ФЦК в Краснодарском крае Александр Вовк. - Мы видели лишние перемещения операторов в цехе, а задания на смену передавались устно. Нехитрые изменения - например, визуализация зон хранения расходных материалов и инвентаря - принесли хорошие результаты. Количество недоукомплектованных паллетов, которые формируются из двухкилограммовых пачек муки, снизилось с 5029 до 3080 штук, то есть почти на две тонны готовой продукции".

Попутно вдвое сократили время на производство и фасовку муки из того же количества зерна, снизили запасы, которые находились на складах временного хранения, объем производства муки в расчете на одного сотрудника вырос на 40%. "Для нашего региона, который традиционно воспринимают как житницу России, чрезвычайно важно участие предприятий АПК в нацпроекте, - заявил губернатор края Вениамин Кондратьев. - За прошедшие пять лет производство сельхозпродукции в крае выросло на 25%. Уверен, нацпроект даст импульс для еще более впечатляющего роста в будущем".