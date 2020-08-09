Украина приостановит работу пропускных пунктов на границе с Крымом

Украинские власти приняли решение приостановить работу контрольно-пропускных пунктов на границе с Крымом. Они будут закрыты с 08:00 9 августа и по 08:00 30 августа, при этом украинцы и члены их семей смогут вернуться на родину, отметили в кабмине.

Такое решение принято на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом на Украине, пишет ТАСС. Накануне здесь был установлен новый антирекорд - 1489 человек за сутки. Рост числа заражений отмечается четвертый день подряд. Всего же с начала пандемии на Украине заболели 79,7 тысячи граждан, скончались почти 1,9 тысячи.

Президент страны Владимир Зеленский поручил срочно дать комплексную оценку готовности больниц для оказания помощи заболевшим COVID-19. Также в стране усилен контроль за соблюдением карантинных мероприятий.