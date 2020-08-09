Новости

В США уже больше пяти миллионов инфицированных коронавирусом 18:19
В Афганистане из тюрем выйдут 400 боевиков "Талибана" 18:09
На 101-м году жизни умерла актриса Франка Валери 18:05
На выборах президента Беларуси проголосовали более 75% избирателей 17:23
В Госдуме оценили подготовку в ЕС механизма против санкций США 16:32
В Петербурге на уроженца Чечни завели дело за избиение сотрудницы полиции 16:24
В Петербурге мать пришла в гости с трупом дочери в пакете 15:57
Около пяти тысяч человек устроили забег в центре Петербурга 15:48
Явка на выборах президента Беларуси превысила 65 процентов 15:41
Во Франции отказались от дистанций между учениками в школах 15:38
В Китае канадца приговорили к смертной казни 15:35
В парламенте РФ сообщили о ходе наблюдения за выборами в Беларуси 15:21
УАЗ вспомнил об уникальном автомобиле 15:00
Самолет из Франции прибыл в Осло через минуту после введения карантина 14:24
Видео: В Бельгии хулиганы устроили массовую драку с полицией на пляже 14:11
Бельгийские курорты отказываются от "дневных туристов" 13:54
Актриса Зои Салдана извинилась за то, что она "недостаточно черная" 13:47
Три главных способа замены масла в автомобиле: плюсы и минусы 13:44
Лукашенко рассказал о письме Путина с фактами о задержанных россиянах 13:30
Lionsgate готовит продолжение "Грязных танцев" 13:29
Около Чернобыльской АЭС нашли грибок, защищающий космонавтов от радиации 13:23
Наблюдатели СНГ не фиксируют нарушений на проходящих в Беларуси выборах 12:57
Кокорин назвал Тедеско сильным тренером 12:52
В Париже в ряде районов ношение маски станет обязательным 12:38
На территории ЦВО к 2022 году появятся еще десять парков "Патриот" 12:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как школы будут воспитывать детей по новым программам
Как школы будут воспитывать детей по новым программам
Минздрав предложил пересмотреть состав автомобильных аптечек
Минздрав предложил пересмотреть состав автомобильных аптечек
Как бесплатно списать безнадежные долги
Как бесплатно списать безнадежные долги
09.08.2020 18:09
Рубрика: В мире

В Афганистане из тюрем выйдут 400 боевиков "Талибана"

Текст: Юрий Ершов

Лойя Джирга - общенациональное собрание народных представителей Афганистана - в воскресенье постановила освободить находящихся в тюрьмах 400 членов радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ).

Фото: Михаил Тургиев/ РИА Новости
Посол России в США ответил на обвинения о сговоре с талибами

Таким образом, пишет немецкая газета Die Welt, устранено последнее препятствие на пути к мирным внутриафганским переговорам. Для обсуждения этого щекотливого вопроса президент Афганистана Ашраф Гани без малого неделю назад, когда правительство страны и "Талибан" согласились на трехдневное перемирие, созвал общенациональное собрание. В пятницу около трех с половиной тысяч политических и религиозных представителей афганского общества, в том числе 700 женщин, приступили к дискуссиям по этому животрепещущему вопросу.

Как раз в минувшую пятницу Гани заявил, что мирные переговоры с талибами начнутся, как только Лойя Джирга примет соответствующее решение. К слову, в одобренном документе народные представители обязательным условием обозначили безусловное прекращение боевых действий.

Освобождение четырехсот своих наиболее ярых сторонников было главным предварительным требованием боевого крыла "Талибана" для начала запланированных еще в конце февраля мирных переговоров с правительством. Как раз в конце февраля "Талибан" подписало с США соглашение, по которому все международные войсковые соединения будут выведены из Афганистана.

США полностью выведут войска из Афганистана до мая 2021 года

С тех пор талибы якобы не атаковали американских военнослужащих, но значительно усилили нападение на правительственные вооруженные силы. Тогда же президент Гани утверждал, что эти 400 боевиков отбывают срок за весьма тяжкие преступления и их помилование вряд ли возможно.

Однако теперь решение о помиловании состоялось. Не все в Афганистане приветствовали этот вердикт. Некоторые парламентарии сетуют на то, что президент организовал заседание Лойи Джирги не совсем по своей воле и что это решение противоречит конституции страны. Но оно принято, и теперь слово за переговорщиками.

В мире Ближний Восток Афганистан

Главное сегодня

На выборах президента Беларуси проголосовали более 75% избирателей
Российских автовладельцев предупредили о важных нововведениях
Пентагон объяснил перегруппировку войск в Европе продвижением к России
Назван самый малочисленный народ России
WSJ узнала о переговорах Twitter и TikTok о возможном объединении
Насколько эффективны системы видеонаблюдения
Британии грозит нехватка продовольствия из-за пандемии