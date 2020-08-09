В Афганистане из тюрем выйдут 400 боевиков "Талибана"

Лойя Джирга - общенациональное собрание народных представителей Афганистана - в воскресенье постановила освободить находящихся в тюрьмах 400 членов радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ).

Таким образом, пишет немецкая газета Die Welt, устранено последнее препятствие на пути к мирным внутриафганским переговорам. Для обсуждения этого щекотливого вопроса президент Афганистана Ашраф Гани без малого неделю назад, когда правительство страны и "Талибан" согласились на трехдневное перемирие, созвал общенациональное собрание. В пятницу около трех с половиной тысяч политических и религиозных представителей афганского общества, в том числе 700 женщин, приступили к дискуссиям по этому животрепещущему вопросу.

Как раз в минувшую пятницу Гани заявил, что мирные переговоры с талибами начнутся, как только Лойя Джирга примет соответствующее решение. К слову, в одобренном документе народные представители обязательным условием обозначили безусловное прекращение боевых действий.

Освобождение четырехсот своих наиболее ярых сторонников было главным предварительным требованием боевого крыла "Талибана" для начала запланированных еще в конце февраля мирных переговоров с правительством. Как раз в конце февраля "Талибан" подписало с США соглашение, по которому все международные войсковые соединения будут выведены из Афганистана.

С тех пор талибы якобы не атаковали американских военнослужащих, но значительно усилили нападение на правительственные вооруженные силы. Тогда же президент Гани утверждал, что эти 400 боевиков отбывают срок за весьма тяжкие преступления и их помилование вряд ли возможно.

Однако теперь решение о помиловании состоялось. Не все в Афганистане приветствовали этот вердикт. Некоторые парламентарии сетуют на то, что президент организовал заседание Лойи Джирги не совсем по своей воле и что это решение противоречит конституции страны. Но оно принято, и теперь слово за переговорщиками.