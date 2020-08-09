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Рубрика: В мире

В Бейруте протестующие захватили здания ряда министерств

Текст: Максим Макарычев
Крупнейшая акция протеста, охватившая Ливан в субботу, привела к радикальным действиям манифестантов, которые захватили несколько правительственных учреждений. В Бейруте тысячи ливанцев призвали "отомстить своим лидерам", которых они обвинили в двойном взрыве в порту 4 августа, повлекшим гибель не менее 158 человек.

Штурм организовали отставники

В субботу вечером демонстранты, возглавляемые отставными офицерами, штурмовали дворец Бустрос, штаб-квартиру Министерства иностранных дел в Бейруте, объявив его после захвата "штабом революции", сообщает AFP. Десятки протестующих, ворвавшись в министерство иностранных дел, сожгли портрет президента Мишеля Ауна, представителя многих политических классов, правивших Ливаном на протяжении десятилетий, который, по их словам, виноват в нынешнем беспрецедентном кризисе в истории страны, отмечает Reuters.

Фото: REUTERS/Mohamed Azakir
Премьер Ливана озвучил причины взрыва в порту Бейрута

"Мы остаемся здесь. Мы призываем ливанский народ занять все министерства", - крикнул один из демонстрантов в мегафон. По данным западных СМИ, манифестанты взяли штурмом здания министерств энергетики, окружающей среды, а также экономики. Манифестанты скандировали лозунг: "Народ хочет падения режима", повторяя популярную песню "бархатных революций", охвативших арабский мир весной 2011 года.

Штурм, который транслировался в прямом эфире по ливанскому телевидению, был проведен в соответствии с канонами военной науки, отмечают наблюдатели: отставники заняли дворец после того, как ливанские силы безопасности на несколько часов сосредоточили свое внимание на собрании тысяч протестующих в центре города. При этом охранять правительственные учреждения остались обычные силы сотрудников правопорядка. Протестующие заявили, что намерены к утру занять все министерства Ливана. Вечером штурмом была взята и разгромлена штаб-квартира Банковской ассоциации Ливана. Участники беспорядков перевернули вверх дном все здание и подожгли его.

Премьер предложил досрочные выборы

"Мы захватили министерство иностранных дел для его использования в качестве штаб-квартиры революции", - заявил генерал в отставке Сами Раммах, выступая со ступенек министерства перед примерно 200 манифестантами, выкрикивавшими антиправительственные лозунги. Несколько присутствовавших на месте инцидента журналистов сообщили в социальных сетях о выстрелах и обстреле толпы со стороны полицейских резиновыми пулями, транслируя кадры, как нескольких раненых эвакуируют в госпитали. Согласно отчету, направленному местным СМИ Красным Крестом, 32 раненых были доставлены в больницы, а 110 демонстрантам оказали медицинскую помощь на месте.

Вечером премьер-министр Ливана Хасан Диаб объявил, что намерен предложить досрочные выборы как "единственно возможный выход из структурного кризиса", добавив, что он готов оставаться у власти "не более двух месяцев", сообщает Huffington Post.

Гильотины на площади Мучеников

Некоторые демонстранты установили деревянные гильотины на площади Мучеников в Бейруте, центре мирных акций протеста, которые начались в Бейруте в октябре 2019 года. Ситуация в стране, где более 50 процентов населения в последние месяцы оказались за чертой бедности, обострилась из-за двойных ударов - пандемии коронавируса и экономического кризиса, самого масштабного после окончания Гражданской войны в Ливане в 1990 году, которая расколола нацию и разрушила многие районы Бейрута. Большая часть из них с тех пор была восстановлена. Тогда, в октябре 2019 года, тысячи ливанцев вышли на улицы в знак протеста против коррупции, плохого управления и бесхозяйственности.

"Месть, месть до падения режима!" - на этот раз в субботу скандировали протестующие всех возрастов, размахивая белыми простынями и огромным плакатом, на котором были указаны имена погибших, напечатанные поверх фотографии огромного розового грибовидного облака с места взрыва. "Вы были коррумпированы, теперь вы преступники", - было написано на плакате, поднятом демонстрантами.

Около 22 часов по местному времени (21 мск), после того, как демонстранты накинулись на стражей порядка, на площади возникли пожар и давка. Позже протестующие подожгли грузовик, который укреплял заграждения на улице, ведущей к парламенту. Представитель полиции Бейрута сообщил, что офицер городского управления скончался, упав в шахту лифта в соседнем здании, когда его преследовали протестующие. На площади Мучеников (Шахидов) собралось около 10 тысяч человек, некоторые бросали камни в стражей порядка. Полиция применила слезоточивый газ, когда некоторые протестующие попытались прорваться через заграждение на улице, ведущей к парламенту.

"Они или мы"

Фото: REUTERS
Капитан судна с селитрой в Бейруте озвучил возможную версию взрыва

Выйдя из разрушенного взрывом района Мар-Михаэль, участники акции протеста направились к центру города по усыпанным щебнем и горами битого стекла улицам вдоль зданий с разбитыми окнами. В центре Бейрута можно увидеть руины порта, где во вторник произошел взрыв, по версии властей, вызванный детонированием нескольких тысяч тонн нитрата аммония.

Для ливанцев, которые в полной мере ощущают последствия экономического и политического кризиса, взрыв стал большой трагедией. Участники акций протеста признавались иностранным корреспондентам, что у них кончилось терпение. "Мы взяты в заложники, мы не можем покинуть страну, мы не можем забрать свои деньги из банков, люди голодают, в стране более двух миллионов безработных. Теперь так: они или мы!" - признался один из демонстрантов.

В мире Ближний Восток Ливан Взрыв в порту Бейрута

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