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09.08.2020 20:46
Рубрика: В мире

В Бейруте возобновились столкновения между демонстрантами и полицией

В Бейруте возобновились столкновения между участниками акции протеста и сотрудниками полиции.

Al Jazeera: Более 700 человек пострадали в ходе протестов в Бейруте

Как передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, демонстранты ворвались в здание министерства труда Ливана, а также в здание министерства по делам перемещенных лиц республики. Протестующие при этом выкрикивают лозунг "Государство - это мы".

Ранее сообщалось, что полиция начала применять резиновые пули и слезоточивый газ для разгона протестующих. В ответ участники акции забрасывают стражей порядка камнями и другими предметами.

В мире Ближний Восток Ливан

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