В Бейруте возобновились столкновения между демонстрантами и полицией

В Бейруте возобновились столкновения между участниками акции протеста и сотрудниками полиции.

Как передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, демонстранты ворвались в здание министерства труда Ливана, а также в здание министерства по делам перемещенных лиц республики. Протестующие при этом выкрикивают лозунг "Государство - это мы".

Ранее сообщалось, что полиция начала применять резиновые пули и слезоточивый газ для разгона протестующих. В ответ участники акции забрасывают стражей порядка камнями и другими предметами.