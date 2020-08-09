Новости

Еще 803 пациента вылечились от коронавируса в Москве 09:15
В Бразилии три миллиона человек заразились COVID-19, 100 тысяч погибли 08:26
В Беларуси открылись участки для голосования на президентских выборах 08:17
Al Jazeera: Более 700 человек пострадали в ходе протестов в Бейруте 07:52
Олейник проиграл Льюису нокаутом на турнире UFC в Лас-Вегасе 07:34
В Индии семь человек погибли при пожаре в госпитале для больных COVID-19 07:21
В Китае пассажирский самолет потерял высоту и подал экстренный сигнал 06:53
Пентагон объяснил перегруппировку войск в Европе продвижением к России 06:33
В Якутии учредили День оленевода 06:16
Военные РФ и Турции провели патрулирование в сирийской провинции Эль-Хасака 05:51
Назван самый малочисленный народ России 05:28
Трамп раскритиковал крупнейшего спонсора Республиканской партии 05:01
У главы поселения в Приморье обнаружили COVID-19 04:37
Канада введет ответные пошлины на американские товары 04:34
WSJ узнала о переговорах Twitter и TikTok о возможном объединении 04:09
NYT: В США число случаев COVID-19 превысило пять миллионов 03:48
Силовики вернули под свой контроль центр Бейрута и ряд министерств 03:21
Трамп подписал указ о продлении выплат по безработице в обход конгресса 02:21
Российских автовладельцев предупредили о важных нововведениях 01:35
NASA намерена изменить "вредные" названия планет 00:48
Названа безопасная для организма доза пива в день 00:40
Силовики вытеснили манифестантов из здания МИД Ливана 00:27
"Барселона" не пустила своего игрока на стадион на матч Лиги чемпионов 00:19
Онищенко прокомментировал информацию о появлении нового вируса в Китае 00:15
В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом 00:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как школы будут воспитывать детей по новым программам
Как школы будут воспитывать детей по новым программам
Минздрав предложил пересмотреть состав автомобильных аптечек
Минздрав предложил пересмотреть состав автомобильных аптечек
Как бесплатно списать безнадежные долги
Как бесплатно списать безнадежные долги
09.08.2020 08:17
Рубрика: В мире

В Беларуси открылись участки для голосования на президентских выборах

Фото: www.belta.by Фото: www.belta.by
Фото: www.belta.by

Участки для голосования в основной день выборов президента Беларуси открылись в воскресенье в 08.00. Они будут работать до 20.00.

Всего в списки избирателей включены 6,8 миллиона человек, а также 5,3 тысячи граждан, находящихся за пределами республики. Ранее, с 4 по 8 августа, состоялось досрочное голосование. Явка за эти четыре дня составила 32,24%, пишет "Интерфакс".

ЦИК РФ не будет отправлять наблюдателей на выборы в Беларусь

В соответствии с Избирательным кодексом Беларуси, выборы главы государства считаются состоявшимися, если в голосовании приняло участие более половины граждан страны. Президент считается избранным, если за него проголосовало более 50% избирателей.

Кандидатами на пост главы государства являются сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая, действующий президент Александр Лукашенко, супруга блогера Сергея Тихановского - Светлана Тихановская и председатель партии БСДГ Сергей Черечень.

Предполагается, что предварительные итоги голосования будут оглашены в понедельник, 10 августа.

В мире экс-СССР Беларусь

Главное сегодня

В Беларуси открылись участки для голосования на президентских выборах
Российских автовладельцев предупредили о важных нововведениях
Пентагон объяснил перегруппировку войск в Европе продвижением к России
Al Jazeera: Более 700 человек пострадали в ходе протестов в Бейруте
WSJ узнала о переговорах Twitter и TikTok о возможном объединении
Насколько эффективны системы видеонаблюдения
Британии грозит нехватка продовольствия из-за пандемии