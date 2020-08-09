В Беларуси открылись участки для голосования на президентских выборах

Участки для голосования в основной день выборов президента Беларуси открылись в воскресенье в 08.00. Они будут работать до 20.00.

Всего в списки избирателей включены 6,8 миллиона человек, а также 5,3 тысячи граждан, находящихся за пределами республики. Ранее, с 4 по 8 августа, состоялось досрочное голосование. Явка за эти четыре дня составила 32,24%, пишет "Интерфакс".

В соответствии с Избирательным кодексом Беларуси, выборы главы государства считаются состоявшимися, если в голосовании приняло участие более половины граждан страны. Президент считается избранным, если за него проголосовало более 50% избирателей.

Кандидатами на пост главы государства являются сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая, действующий президент Александр Лукашенко, супруга блогера Сергея Тихановского - Светлана Тихановская и председатель партии БСДГ Сергей Черечень.

Предполагается, что предварительные итоги голосования будут оглашены в понедельник, 10 августа.