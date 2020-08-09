В воскресенье прошли самые эмоциональные выборы президента Беларуси

Президентские выборы в Беларуси состоялись - в голосовании приняли участие 79 процентов избирателей. После закрытия участков стали известны результаты национального экзитпола, проведенного по заказу межгосударственной телерадиокомпании "Мир". Подтвердилось мнение подавляющего большинства экспертов, включая западных, которые были убеждены в убедительной победе на выборах Александра Лукашенко. Как написала британская "Гардиан", у "основного" оппозиционного кандидата Светланы Тихановской "нулевые шансы выиграть". Согласно национальному экзит-полу за действующего главу Беларуси отдали голоса 79,7 процента избирателей. Причем в пяти регионах, по данным ЦИК, поддержка Лукашенко оказалась еще более внушительной, превышающей 82 процента. Тихановская набрала 6,8 процента, остальные кандидаты - и того меньше. Предпринятые ранее попытки вброса неких неофициальных опросов избирателей, якобы проведенных наблюдателями от оппозиционных кандидатов, председатель ЦИК Лидия Ермошина назвала фальшивками, запущенными определенными политическими силами. Она призвала не обращать внимания на такого рода фейки.

На пост главы государства претендовали пять кандидатов - помимо Александра Лукашенко и Тихановской это сопредседатель общественного движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, лидер социал-демократической партии "Грамада" Сергей Черечень и бывший депутат Анна Канопацкая.

Руководитель Центральной избирательной комиссии сообщила, что в ее ведомство поступило несколько десятков однотипных жалоб на организацию голосования. "Судя по всему, их авторам обещана награда за подачу жалоб, потому что зачастую вопрос уже решен в территориальной комиссии, но все равно жалоба идет в центральную. Очевидно, сдельная оплата труда", - уже не удивляется подобным фактам Ермошина.

Попытки оппозиции в ходе предвыборной борьбы использовать различного рода провокации для создания нужного ей информационного шума оказались не настолько эффективными, как планировалось. Тем не менее белорусские власти неоднократно предупреждали участников предвыборной гонки о недопустимости использования выборов для дестабилизации страны. По словам действующего президента, "недооценивать ситуацию нельзя, но, чтобы говорить, что республика с завтрашнего дня будет ввергнута в хаос, какое-то противоборство или гражданскую войну, оснований абсолютно нет".

Всего в Беларуси было открыто 5767 избирательных участков. В том числе 13 - в воинских частях и 44 -за рубежом. В выборах могли принять участие 6,8 миллиона жителей Беларуси. С 4 по 8 августа белорусы имели возможность проголосовать досрочно - в самый разгар проводимых в стране сельхозработ шаг абсолютно логичный. По данным ЦИК, такой возможностью воспользовались 41,7 процента избирателей. Большинство досрочно проголосовавших было в Гомельской, Могилевской, Минской и Витебской областях.

"Я очень внимательно мониторю ситуацию по досрочному голосованию. Достойно, красиво, идут люди, никому не мешают. Мы же не по почте голосуем, как в некоторых странах (в США голосование на президентских выборах будет организовано по почте. Аналогичное "почтовое" голосование также имело место на президентских выборах в Польше. - Ред.)". На пеньках, в гаражах и на улицах мы тоже не голосуем - у нас избирательные участки, и все идут туда", - прокомментировал ход досрочного голосования Лукашенко.

Впрочем, официальный Минск не рассчитывает, что итоги выборов признают на Западе. Свою позицию на этот счет президент выразил кратко: "Мы не хотим, чтобы о нас говорили плохо. Но исходить будем исключительно из интересов белорусского народа".

Глава республики традиционно заполнил бюллетень на избирательном участке в Белорусском государственном университете физической культуры в Минске. "Я хочу, чтобы в стране было тихо и спокойно", - сказал он собравшимся журналистам.

"С Россией всегда будем сотрудничать, всегда будем вместе", - сказал Лукашенко

ЦИК Беларуси зарегистрировал на выборах почти 250 международных наблюдателей. Кроме того, аккредитации выданы 70 иностранным дипломатам из посольств. "Нарушений, способных повлиять на ход голосования, международными наблюдателями не отмечено", - сообщил РИА Новости по телефону из Минска сенатор Совета Федерации ФС РФ Олег Мельниченко. "Мониторинговая группа Межпарламентской ассамблеи СНГ не имеет замечаний к проведению голосования", - подтвердил "Интерфаксу" генеральный секретарь Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий.

В воскресенье Александр Лукашенко воздерживался от заявлений, касающихся его планов на посту главы государства в случае победы. Однако по некоторым вопросам все же решил внести ясность. "С Россией всегда будем сотрудничать, всегда будем вместе", - сказал белорусский лидер. Он сообщил, что получил от президента Владимира Путина письмо с изложением всех фактов о задержанных в Беларуси россиянах - сотрудниках ЧОП. "Мы с президентом России примем решение, и никакие СМИ, "вагнеры" и прочее на это повлиять не в состоянии. Это квинтэссенция, суть нашего телефонного разговора с президентом России", - заявил Лукашенко. В свою очередь пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил, что Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии.

Отвечая на вопрос о возможном введении против Беларуси западных санкций, Лукашенко подчеркнул, что страна готова к любому развитию ситуации, в том числе введению новых ограничений: "Пугать нас санкциями не надо, мы уже знаем, что такое санкции". Однако, с точки зрения белорусского президента, в республике важно сохранить внутренний мир. Что касается диалога с Россией, то, как считает Лукашенко, Минск всегда будет готов к сотрудничеству с Москвой, и после выборов отношения между странами будут строиться нормально.