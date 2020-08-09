В мире
09.08.2020 20:16
Текст: Игорь Дунаевский

В Беларуси завершилось голосование на выборах президента

В Беларуси завершилось голосование на выборах президента страны. Ровно в 20:00 по местному времени (совпадает с мск) закрылись избирательные участки на территории республики.

Фото: Gettyimages
ЦИК назвал выборы президента Беларуси состоявшимися после явки в 50%

По данным ЦИК страны, на 18:00 явка на выборах достигла 79 процентов. Глава комиссии Лидия Ермошина назвала это "очень большой цифрой". Ранее она констатировала, что после преодоления порога явки в 50 процентов выборы считаются состоявшимися.

На высшую государственную должность в Беларуси претендуют пять кандидатов: действующий президент Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, домохозяйка Светлана Тихановская и председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень.

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